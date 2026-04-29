Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз на матч 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
WTA
29 апреля 2026, 09:25 | Обновлено 29 апреля 2026, 12:34
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз на матч 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде

Поединок состоится 29 апреля и начнется не ранее 21:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 апреля в четвертьфинале теннисного турнира в Мадриде сыграют Марта Костюк (WTA 23) и Линда Носкова (WTA 13).

Поединок начнется не ранее 21:00 по Киеву.

Марта Костюк

Украинская спортсменка демонстрирует игру и результаты, которых от нее давно ждали. Костюк имеет все данные, чтоб стать теннисисткой топ-уровня, в этом году наблюдается зрелость в игре, она понимает на что способна, как использовать свои сильные стороны.

Теннисистка пока выглядит блестяще га грунте, выигранный турнир в Руане, уже дошла до четвертьфинала в Мадриде, на ее счету восемь побед подряд. Здесь Марта уже прошла Юлию Путинцеву – 6:1, 6:3, потом разобралась и сильной американкой Джессикой Пегулой – 6:1, 6:4, в последнем матче удалось обыграть Кэти Макнелли из США – 6:2, 6:3.

Пока украинка отдавала соперницам не больше пяти геймов за матч. В случае выхода в полуфинал, Марта сыграет с победителем пары Анастасия Потапова – Каролина Плишкова.

Из Мадрида вылетели Елена Рыбакина и Арина Соболенко – это хороший шанс для Марты, чтобы завоевать трофей.

Линда Носкова

Чешская спортсменка пока не может похвастаться высокими результатами в текущем сезоне, хоть она продолжает удерживаться высоко в рейтинге. Лучше всего Носкова выступила на Индиан-Уэллс, где дошла до полуфинала, там она уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

Путь в Мадриде спортсменка начала с победы над колумбийкой Эмильяной Аранго – 6:3, 6:2. Далее прошла без боя «нейтралку» Самсонову, которая просто снялась с турнира.

Самым сложным был матч против сильной Коко Гауфф – 6:4, 1:6, 7:6, в решающем третьем сете чешка уступала 1:4, но смогла совершить камбэк.

Прогноз

Между собой сыграют две сильные теннисистки, которые никогда ранее меду собой не играли. На бумаге Костюк котируется небольшим фаворитом, хотя я жду упорной и интересной борьбы.

Не думаю, что кто-то будет владеть большим преимуществом в подобном противостоянии. Предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,69 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua: Тотал геймов больше 20.5 за 1.69.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем