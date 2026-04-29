  Звезда ПСЖ нашел негатив в безумной победе над Баварией в Лиге чемпионов
29 апреля 2026, 07:38 | Обновлено 29 апреля 2026, 08:19
880
0

Звезда ПСЖ нашел негатив в безумной победе над Баварией в Лиге чемпионов

Витинья расстроен, что ПСЖ потерял преимущество в три мяча

29 апреля 2026, 07:38 | Обновлено 29 апреля 2026, 08:19
880
0
Звезда ПСЖ нашел негатив в безумной победе над Баварией в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Португальский полузащитник ПСЖ Витинья поделился эмоциями после безумной перестрелки с Баварией (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Это был фантастический футбольный матч. Нам очень понравилось играть, и я думаю, что все болельщики были рады его посмотреть. Действительно, играть против такого соперника очень тяжело, и, думаю, они сказали бы то же самое о нас.

Также правда, что мы вели в счете с разницей в три гола, так что когда выигрываешь только одним, то говоришь себе, что нужно было сделать больше, чтобы сохранить это преимущество.

Но таков уж футбол, и против «Баварии» это сделать очень тяжело. К счастью, мы все еще имеем преимущество в один гол, но это ничего не значит, как мы увидели сегодня вечером.

Теперь мы отправляемся в Мюнхен с тем же желанием и, прежде всего, с той же целью: играть хорошо и выигрывать, как мы всегда это делаем», – сказал португалец.

Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Защитник Баварии: «В ответном матче мы отдадим все. Хотим выйти в финал»
Лидер Баварии объяснил поражение от ПСЖ в безумном матче Лиги чемпионов
Игрок ПСЖ предупредил Баварию после безумного матча в Лиге чемпионов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польский клуб обогатился благодаря Шахтеру
Футбол | 29 апреля 2026, 07:32 0
Польский клуб обогатился благодаря Шахтеру
Польский клуб обогатился благодаря Шахтеру

Ярослав Крулевский оценил сотрудничество с «Шахтером»

Динамо решило, покупать ли Мендосу у Кривбасса после безумного матча
Футбол | 29 апреля 2026, 03:32 4
Динамо решило, покупать ли Мендосу у Кривбасса после безумного матча
Динамо решило, покупать ли Мендосу у Кривбасса после безумного матча

Вингера в команде не будет

Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 28.04.2026, 21:02
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Футбол | 28.04.2026, 08:33
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Популярные новости
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18 1
Бокс
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 2
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 34
Футбол
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 14
Футбол
