Звезда ПСЖ нашел негатив в безумной победе над Баварией в Лиге чемпионов

Португальский полузащитник ПСЖ Витинья поделился эмоциями после безумной перестрелки с Баварией (5:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Это был фантастический футбольный матч. Нам очень понравилось играть, и я думаю, что все болельщики были рады его посмотреть. Действительно, играть против такого соперника очень тяжело, и, думаю, они сказали бы то же самое о нас.

Также правда, что мы вели в счете с разницей в три гола, так что когда выигрываешь только одним, то говоришь себе, что нужно было сделать больше, чтобы сохранить это преимущество.

Но таков уж футбол, и против «Баварии» это сделать очень тяжело. К счастью, мы все еще имеем преимущество в один гол, но это ничего не значит, как мы увидели сегодня вечером.

Теперь мы отправляемся в Мюнхен с тем же желанием и, прежде всего, с той же целью: играть хорошо и выигрывать, как мы всегда это делаем», – сказал португалец.

Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.