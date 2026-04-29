  4. «Это была ошибка». Энрике объяснил, как ПСЖ растерял перевес над Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«Думаю, мне удалось сохранить спокойствие во время первых двух-трех голов, но после четвёртого и пятого… Это была ошибка, потому что я знал, что они могут забить еще, но должен сказать, что это был невероятный матч. Я работаю тренером более пятнадцати лет и должен признать, что это было самое захватывающее, что я когда-либо видел.

Мы трижды играли против Венсана Компани и его «Баварии», и мы знали, что с таким ритмом с ними будет очень трудно справиться. Думаю, в начале матча они начали лучше нас, но во втором тайме мы были лучше них. Обе команды пытались развивать свою игру, что было захватывающе. Было приятно смотреть.

Сегодня можно было увидеть Майкла Олсе, Гарри Кейна, Йозуа Киммиха, Павловича, всех, а если посмотреть на нашу команду – Барколу, Жоау Невеша, Витинью, Дембеле и Кварацхелию – это было невероятно.

Важно показать, что именно так и нужно стараться играть в футбол. Конечно, как тренер я не доволен, когда команда пропускает четыре гола, но сегодня я счастлив, потому что мы выиграли. «Бавария» Мюнхен проиграла только один матч в этом сезоне, и следующий матч против них будет слишком тяжелым, как и этот, но мы постараемся выиграть тот матч».

Ответный матч запланирован на 6 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: BBC
