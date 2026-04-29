  4. У кого 9.2? Стали известны оценки игроков за суперматч ПСЖ – Бавария
У кого 9.2? Стали известны оценки игроков за суперматч ПСЖ – Бавария

Лучшим игроком встречи по мнению WhoScored стал Хвича Кварацхелия

29 апреля 2026, 00:43 |
609
1 Comments
У кого 9.2? Стали известны оценки игроков за суперматч ПСЖ – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 апреля 2026 года, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между парижским «Пари Сен-Жермен» и мюнхенской «Баварией».

Игра прошла на стадионе Парк де Пренс в Париже и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев поля.

После поединка статистический портал WhoScored обнародовал оценки футболистов обеих команд за эту игру.

Лучшим игроком встречи по мнению ресурса стал вингер парижан Хвича Кварацхелия (9.2), который в этом поединке отличился двумя забитыми мячами.

Оценки игроков за матч ПСЖ – Бавария:

По теме:
МАРКИНЬОС: «Мы разочарованы»
«Это была ошибка». Энрике объяснил, как ПСЖ растерял перевес над Баварией
ПСЖ или Бавария? Кейн ответил, кто выйдет в финал Лиги чемпионов
WhoScored Хвича Кварацхелия Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария оценки лучший игрок
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф ЛЧ. Битва грандов: ПСЖ и Бавария выдали сумасшедший матч
Футбол | 28 апреля 2026, 23:59 17
Сетка плей-офф ЛЧ. Битва грандов: ПСЖ и Бавария выдали сумасшедший матч
Сетка плей-офф ЛЧ. Битва грандов: ПСЖ и Бавария выдали сумасшедший матч

В полуфинале Лиги чемпионов команды порадовали зрителей 9 забитыми мячами

Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Футбол | 29 апреля 2026, 01:32 0
Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера
Большой шок для Лионеля Месси. Реал выбрал нового главного тренера

Клуб может возглавить Лионель Скалони, переговоры начаты

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 28.04.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бокс | 28.04.2026, 07:18
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Голы Кварацхелии важнее голов Дембеле в контексте развития событий. Хвича лучший игрок, а не Дембеле.
А вообще битва трио Хвича-Дембеле-Дуэ против Олисе-Кейн-Диас давно такого не было, чтоб в одной игре столкнулись настолько высокого уровня исполнители в атаке с 8,5 средним баллом.
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 11
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 17
Футбол
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 3
Теннис
