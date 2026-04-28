ФОТО. Более €5 млн и сосед Месси: звезда Барсы удивил своим новым домом

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри строит роскошный дом в Кастельдефельсе стоимостью более 5 млн евро с видом на море – его соседом станет Лионель Месси.

Футболист «Барселоны» приобрел два участка в элитном районе Белламар общей площадью 3 672 м². На их месте находился старый дом 1959 года, который снесут ради нового проекта.

Сделка состоялась в 2024 году, разрешение на строительство выдали в феврале 2025-го, а работы начались в мае. Завершение ожидается в 2028 году.

Педри выбрал минималистичный дизайн и привлек известное бюро Fran Silvestre Arquitectos. Проект включает бассейн и панорамные виды, но требует сложных земляных работ из-за рельефа.

Белламар считается районом футболистов – среди соседей Педри уже есть Лионель Месси.