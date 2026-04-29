Кейн превзошел достижение Джеррарда в Лиге чемпионов
Нападающий Баварии забил в 6-м матче турнира подряд
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым английским футболистом, забившим в шести матчах Лиги чемпионов подряд.
Свою голевую серию англичанин продолжил в выездном полуфинальном матче против ПСЖ.
Голевая серия Гарри Кейна в Лиге чемпионов (6 матчей):
- ПСЖ
- Реал
- Реал
- Аталанта
- ПСВ
- Юнион Сен-Жилуаз
Предыдущее достижение принадлежало Стивену Джеррарду, который в 2008 году отличился голами в 5 матчах подряд.
Английские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов:
- 13 – Гарри Кейн (2025/26)
- 11 – Гарри Кейн (2024/25)
- 10 – Энтони Гордон (2025/26)
- 8 – Гарри Кейн (2023/24)
Harry Kane is the first ever English player to score in six consecutive Champions League games.— Squawka (@Squawka) April 28, 2026
◉ vs. USG (H)
◉ vs. PSV (A)
◉ vs. Atalanta (H)
◉ vs. Real Madrid (A)
◉ vs. Real Madrid (H)
◉ vs. PSG (A)
He breaks Steven Gerrard’s record from 2008.🏴 pic.twitter.com/EfCXQQ40AC
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua, UA-Football и betking анонсируют последнюю конкурсную неделю третьего месяца
Аль-Хиляль переиграл Дамак и отстает от лидера на 5 очков за 5 туров до конца