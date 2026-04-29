Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 апреля 2026, 00:06
Кейн превзошел достижение Джеррарда в Лиге чемпионов

Нападающий Баварии забил в 6-м матче турнира подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым английским футболистом, забившим в шести матчах Лиги чемпионов подряд.

Свою голевую серию англичанин продолжил в выездном полуфинальном матче против ПСЖ.

Голевая серия Гарри Кейна в Лиге чемпионов (6 матчей):

  • ПСЖ
  • Реал
  • Реал
  • Аталанта
  • ПСВ
  • Юнион Сен-Жилуаз

Предыдущее достижение принадлежало Стивену Джеррарду, который в 2008 году отличился голами в 5 матчах подряд.

Английские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов:

  • 13 – Гарри Кейн (2025/26)
  • 11 – Гарри Кейн (2024/25)
  • 10 – Энтони Гордон (2025/26)
  • 8 – Гарри Кейн (2023/24)
Матч ПСЖ – Бавария стал одним из самых результативных в истории ЛЧ
ФОТО. Париж отскочил? Статистика голевой перестрелки ПСЖ и Баварии
100 голов в сезоне от трио Кейн/Диас/Олисе
Матч для тиктока - сегодня посмотрим на настоящий мужской футбол
