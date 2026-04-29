Кейн превзошел достижение Джеррарда в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым английским футболистом, забившим в шести матчах Лиги чемпионов подряд.

Свою голевую серию англичанин продолжил в выездном полуфинальном матче против ПСЖ.

Голевая серия Гарри Кейна в Лиге чемпионов (6 матчей):

ПСЖ

Реал

Реал

Аталанта

ПСВ

Юнион Сен-Жилуаз

Предыдущее достижение принадлежало Стивену Джеррарду, который в 2008 году отличился голами в 5 матчах подряд.

Английские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов:

13 – Гарри Кейн (2025/26)

11 – Гарри Кейн (2024/25)

10 – Энтони Гордон (2025/26)

8 – Гарри Кейн (2023/24)