Цифры и факты. Важнейшие события 25-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 25-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 6-2), а «Кудровка» терпит в общем 5-е поражение кряду (мячи 2-9), а на своем поле – 3-е (мячи 2-7).

Дончане становятся авторами 70-й победы гостей в этом сезоне.

Общая беспроигрышная серия горняков достигает 17 матчей (+13=4), а гостевая – 19 (+12=7).

Оранжево-черные не уходят с поля без гола 10 игр подряд.

Артем Бондаренко забивает 30-й мяч за «Шахтер» в чемпионатах Украины.

ЛНЗ и «Металлист 1925» подписывают 50-ю мировую сезона-2025/26.

«Сиреневые» 10-й раз делит очки с гостями.

Подопечные Виталия Пономарева вносят поправку в таблицу клубных достижений, продлив домашнюю голевую серию до 7 игр.

Артур Рябов на 512-й минуте прерывает рекордную сухую серию «Металлиста 1925».

Питер Итодо забивает 8-й мяч в УПЛ и становится новым рекордсменом харьковчан, обойдя Андрея Борячука.

«Полесье» дома побеждает «Оболонь» во всех 3-х матчах (мячи 9-1).

«Пивовары» терпят 5-е кряду поражение на чужих полях (мячи 2-14).

Подопечные Александра Антоненко вносят две поправки в таблицу личных рекордов, продлив гостевую безничейную серию до 8 игр (+2-6) и пропуская на выезде 8 матчей подряд.

Максим Третьяков на 438-й минуте прерывает безголевую серию «Оболони» во встречах с «Полесьем» и на 358-й гостевой сериал «пивоваров» без забитых мячей в этом сезоне.

Матч в Кривом Роге, завершившийся с хоккейным счетом 6:5 в пользу «Динамо», становится самым результативным в истории чемпионатов Украины.

Динамовцы 8-й раз подряд побеждают «Кривбасс», как в общем (мячи 23-8), так и в гостях (мячи 19-6).

Киевляне забивают криворожцам в общем 29 игр кряду, а в гостях – 14.

Андрей Ярмоленко оформляет 12-й дубль бело-синих в поединках с бело-красно-черными.

Матвей Пономаренко забивает 100-й мяч динамовцев в баталиях с «Кривбассом», а Назар Волошин становится автором 40-го гола киевлян в гостях у криворожцев.

«Динамо» одерживает рекордную 50-ю волевую победу на чужих полях.

Бело-синие становятся третьей командой после «Кривбасса» и «Днепра», сумевшей отпраздновать викторию, уступая соперникам три мяча по ходу встречи.

Безничейная серия киевлян достигает 16 игр (+10-6).

Игорь Костюк проводит 150-й матч в чемпионатах Украины как игрок, и тренер (138+12).

70-й мяч в УПЛ в рядах бело-синих забивает Виталий Буяльский, 15-й – Назар Волошин.

10-й раз поражает ворота бело-красно-черных Андрей Ярмоленко, 4-й – Виталий Буяльский.

Андрей Ярмоленко становится новым рекордсменом киевлян по числу голов, забитых в после выхода на замену – 13.

Безвыигрышная серия «Кривбасса» во встречах с «Динамо» достигает 16 матчей (=1-15).

Криворожцы на 578-й минуте прерывают безголевую серию в домашних баталиях с киевлянами. Последний раз бело-красно-черные забивали бело-синим в родных стенах 1 августа 2009 года (1:3).

Глейкер Мендоса становится автором 14-го и самого быстрого покера в истории УПЛ. Четвертый раз поразив ворота динамовцев на 45+2-й минуте, венесуэлец на 12 минут улучшает рекорд 1,5-годичной давности Георгия Судакова.

Первый гол Глейкера Мендосы оказывается 20-м для «Кривбасса» в поединках с «Динамо», в том числе 10-м на своем поле.

«Колос» празднует 10-ю викторию в этом сезоне.

Ковалевцы, 10-й раз сыгравшие на «ноль» в нынешнем чемпионате, продлевают свою сухую домашнюю серию до 272-х минут.

Руслан Костышин проводит 100-й матч в УПЛ на тренерском посту (+38=28-34, 113-123).

Безвыигрышная серия «Полтавы» достигает 11 игр (=3-8).

Малиново-золотые пропускают 23 матча подряд, а в гостях – во всех 13.

«Карпаты» одерживают 10-ю победу на чужих полях.

«Львы» продлевают общую сухую серию до 565 минут, обновляя клубное достижение, а гостевую – до 368.

«Рух» пропускает 10 игр кряду, повторяя личный антирекорд.

«Верес» терпит 10-е поражение в этом сезоне.

Мигел Кампуш на 491-й минуте прерывает домашнюю сухую серию «Эпицентра».

250-й матч в карьере проводит Кирилл Ковалец (ЧУ – 235, КУ – 8, ЕК – 7).

«Александрия» продлевает общую безвыигрышную серию до 17 матчей (=6-11), обновляя личный антирекорд, а гостевую – до 15 (=7-8).

Черно-желто-зеленые пропускают в общем 17 игр кряду, а на чужих полях – 13.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Волынец («Полесье»), 1-й – Захарий Захаркив («Колос»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Богдан Белошевский («Полтава»).

120-й мяч в УПЛ забивает Андрей Ярмоленко (первый в ворота «Кривбасса»), 20-й – Максим Задерака, 10-й – Александр Козак, Глейкер Мендоса (3-й в ворота «Динамо») и Невертон, 5-й – Антон Салабай, 1-й – Ардит Тахири (в 8-й игре) и Лукас Феррейра (в 13-й).

В 5-й команде элиты открывает голевой счет Максим Третьяков («Оболонь»).

Рекордный 20-й дубль в чемпионатах Украины делает Андрей Ярмоленко, 1-й – Эдуард Сарапий (в 102-й игре).

Андрей Ярмоленко становится автором 500-го гола сезона-2025/26 (второй в ворота «Кривбасса»), Максим Третьяков забивает 250-й мяч гостей, а Антон Салабай – 250-й хозяев и 80-й – «джокеров».

12-й пенальти из 12 реализовывает Максим Третьяков, 5-й из 8 – Алексей Гуцуляк.

1-ю красную карточку в УПЛ получает Илир Красники (в 44-й игре).

60-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в сезоне-2025/26 Хуссейн Туати («Александрия»).

10-й раз назначает пенальти в ворота гостей арбитр Алексей Деревинский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ