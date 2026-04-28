ФОТО. Звездный футболист Арсенала возобновил отношения с девушкой

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш помирился со своей девушкой Инеш Агиар после расставания прошлым летом перед трансфером за £64 млн.

Ранее сообщалось, что форвард разорвал отношения, чтобы сосредоточиться на карьере и переходе из «Спортинга», который сопровождался конфликтом с клубом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Теперь пару снова заметили вместе в Лиссабоне, а сама Агиар намекала на воссоединение, посетив матч «Арсенала».

Сообщается, что отношения возобновились после того, как Дьокереш адаптировался в Лондоне.

В этом сезоне швед забил 18 голов за «Арсенал» и продолжает бороться с командой за трофеи в АПЛ и Лиге чемпионов.