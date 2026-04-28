САПУТИН: «Без еврокубков Заре очень скучно»

Голкипер «Зари» Александр Сапутин подвел итоги победного матча 25-го тура УПЛ с «Вересом» – 2:0.

– Сашко, с победой! До этой игры «Заря» и «Верес» находились в середине турнирной таблицы. И до еврокубков не добраться, и на вылет обе команды не претендуют. Был ли важен результат для вашей команды?

– Да. Для «Зари» эта победа была важной. До этого поединка мы проиграли «Динамо», а также в хорошем матче уступили донецкому «Шахтеру». Поэтому все в нашей команде понимали – после двух поражений нужно было побеждать «Верес».

– Исходя из хода игры – «Заря» закономерно выиграла?

– Считаю, что закономерно. Всю игру мяч был под нашим контролем, «Заря» создавала голевые моменты у ворот гостей.

– Кто был лучшим игроком в вашей команде сегодня?

– Никого не буду выделять, мы хорошо сыграли как команда. Все старались.

– При счете 2:0 игроки «Вереса» стали создавать опасность у твоих ворот. Согласен с этим?

– Да. Мы немного подсели в конце встречи. Наверное, устали. Однако наши футболисты, особенно защитники, классно отработали в обороне – у гостей было лишь несколько моментов, где они по-настоящему угрожали моим воротам.

– Ты уже успел пересмотреть гол Артема Слесара, который классным ударом через себя поразил ворота «Вереса»?

– Да, уже успел увидеть этот шедевр. Причем смотрел этот повтор в раздевалке именно со Слесарем. Очень красивый гол. Что-то ему в голову сейчас ударило, и он решил так пробить. Мяч залетел в ворота.

– В начале второго тайма свой гол забил и Филип Будковский, но рефери его отменил из-за офсайда. Ты расстроился в этот момент?

– Нет, потому что я знал, что у нас еще будут хорошие моменты для взятия ворот и второй гол назревал.

– Как ты прокомментируешь результативную игру Романа Вантуха, который забил уже четвертый мяч в нынешнем чемпионате?

– Роман часто играл слева и в атаке, и в обороне. Вантух – универсальный футболист. Мне кажется, если его поставить на ворота, он и там будет выглядеть отлично.

– До конца сезона осталось пять туров. Что самое важное для игроков «Зари» на финише?

– Каждый футболист, особенно молодой, хочет себя зарекомендовать и, как говорится, «продать себя». Мы хотим побеждать в каждом матче. «Заря» находится не на том месте, которого заслуживает. Будем делать все возможное, чтобы подняться выше в таблице.

– Без еврокубков «Заре» скучно?

– Очень скучно. Мы хотим там играть. Однако нам нужно много работать, чтобы туда вернуться.