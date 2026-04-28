Украинский футболист: «Думал, они нас точно расстреляют. Погибло 8 человек»

Футболист ФК «Армат» Егор Дырда рассказал о судьбоносном дне 26 февраля 2022 года, когда он едва не погиб от рук российских оккупантов. Оккупанты расстреляли мирных жителей во время поездки в Харьковской области.

– Егор, у тебя был чрезвычайно тяжелый путь: от больничной койки до победы в Кубке Медиалиги с «Арматом». Что ты почувствовал в тот момент, когда впервые после такого тяжелого ранения ударил по мячу в официальном матче?

– Эти ощущения даже описать трудно. Когда я лежал в больнице, то постоянно мечтал о том, чтобы снова сыграть. Врачи говорили, что я вообще не смогу бегать, а некоторые даже сомневались, смогу ли я ходить. После операции была угроза ампутации, потому что заднюю поверхность бедра пробили насквозь. Первый месяц в больнице стал самым тяжелым психологически: казалось, что о футболе можно забыть навсегда. Я мечтал хотя бы просто свободно передвигаться. Поэтому, когда поступило предложение от «Армата» и я наконец вышел на поле — это было настоящее счастье.

– Давай вспомним тот страшный день — 26 февраля 2022 года, когда ты получил ранение.

– Я как раз ехал с мамой на автобусе из Харькова в Изюм. Там отец должен был забрать нас в Барвинково, где была вся семья, чтобы уже оттуда уезжать вместе.

Мы проехали Изюм, трасса была почти пустая, хотя вокруг уже видели много разбитой техники. Автобус был забит до отказа — люди стояли даже в проходах, потому что это был чуть ли не единственный способ уехать. Я сидел в наушниках, слушал музыку. Вдруг началась паника, крики. Я держал в руках телефон — и в один миг он весь оказался в крови. Пытался дозвониться отцу, чтобы предупредить, чтобы он не ехал навстречу, но сенсор забивался кровью.

Потом почувствовал удар. Левую ногу сразу отняло, началась сильная боль. Стрельба длилась секунд 20–30. Потом люк открылся, паника, много погибших вокруг. Самое странное, что через минуту подошли российские военные, начали выбивать окна и доставать людей.

– Что они говорили? Почему вообще открыли огонь по гражданскому автобусу?

– Сейчас есть разные версии. Говорят, водитель автобуса не остановился по требованию и пытался проехать дальше. Его убили сразу — в голове было шесть или семь пулевых ранений. Там стояла целая колонна россиян, они засели в кустах по обочинам дороги. Когда начали стрелять, у них самих возникла путаница. Командир потом подошел и ударил своего солдата: «Почему вы открыли огонь без приказа?»

Там были в основном буряты или якуты, совсем молодые парни. Они вообще не понимали, где находятся. Думали, что они в Беларуси. Я им говорю: «Какая Беларусь? Вы в Украине!». У них даже связи не было.

– Ты не боялся, что после выхода из автобуса вас просто расстреляют на месте?

— Страх появился ещё в автобусе, когда после стрельбы разорвалась граната и наступила тишина. Моя первая мысль была: «Сейчас нас точно расстреляют». У мамы тоже было ранение руки, она перенесла потом четыре операции. Поскольку я сам идти не мог, россияне втроем вытащили меня на асфальт и бросили там. Мы сами вызвали скорую и, слава Богу, медики не побоялись, приехали и забрали раненых.

– Много людей тогда погибло?

– Кажется, восемь погибших и 16 раненых. Одному парню пуля попала прямо в голову. Ему было всего 19 лет. Мы ехали вместе во второй машине скорой помощи, он еще дышал, но умер по дороге в больницу. Его мать кричала так, что это невозможно забыть, – сказал Дырда.