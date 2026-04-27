  ФОТО. Премьер-министр Украины отреагировала на выход Чернигова в финал КУ
27 апреля 2026, 22:51
ФОТО. Премьер-министр Украины отреагировала на выход Чернигова в финал КУ

Юлия Свириденко посетила тренировочную базу клуба

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отреагировала на выход «Чернигова» в финал Кубка Украины, посетив тренировочную базу клуба:

«Заехала в гости к ФК «Чернигов».

В прифронтовом городе, в условиях постоянных обстрелов, продолжают готовить и тренировать местных футболистов из города и всей Черниговщины.

В 2022 году фактически по арене проходила линия фронта, комплекс был сильно разрушен. Несмотря на это, команда восстановилась, вернулась к полноценной работе и вышла в финал Кубка Украины, с чем искренне поздравляю. Символично, что уже в мае здесь снова откроют стадион, восстановленный на средства местного бизнеса Collar Company.

Активно работает академия клуба – здесь занимается черниговская молодежь.

Круто видеть, что жизнь продолжается. Важная часть этого восстановления – развитие спорта в общине».

На данный момент «Чернигов» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги 2025/26, набрав 26 очков в 24 матчах чемпионата Украины. 20 мая команда сыграет против «Динамо» в финале Кубка Украины во Львове.

