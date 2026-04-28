Вернидуб не сдержал эмоций после игры с Карабахом в чемпионате Азербайджана

Опытный украинский тренер Юрий Вернидуб остался недоволен игрой «Нефтчи» в матче 29-го тура чемпионата Азербайджана, где его подопечные проиграли «Карабаху» (1:5).

«Мы с Карабахом на разных уровнях. Достичь этого уровня – не простое дело. Нужно тренироваться каждый день. Если наши игроки это поймут и начнут придерживаться... Надо понимать, что одной мотивации недостаточно для игры против такой команды.

Конечно, мы готовились к игре и анализировали соперника. Однако нашим игрокам нужно тренироваться каждый день и в полной мере демонстрировать свои навыки, чтобы добиться более высокого уровня.

Чем быстрее они это поймут и начнут этого придерживаться, тем быстрее придут результаты. Нам всем нужно проанализировать этот матч и сделать выводы. Я прошу прощения у болельщиков за такой счет», – сказал Вернидуб.

«Нефтчи» набрал 44 балла и разместился на пятой позиции в турнирной таблице. Команду украинского тренера опережают «Зира» (46), «Туран» (56), «Карабах» (59) и «Сабах» (72).

Чемпионат Азербайджана, 29-й тур. 26 апреля

Нефтчи – Карабах – 1:5

Голы: Бадалов, 20 – Курбанлы, 9, 32, Монтиэль, 38, Андраде, 68, Аддаи, 90+3

