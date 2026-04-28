Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб не сдержал эмоций после игры с Карабахом в чемпионате Азербайджана
Другие новости
28 апреля 2026, 14:53 |
440
1

Вернидуб не сдержал эмоций после игры с Карабахом в чемпионате Азербайджана

«Нефтчи» потерпел разгромное поражение в матче 29-го тура, который состоялся 26 апреля

28 апреля 2026, 14:53 |
440
1 Comments
Вернидуб не сдержал эмоций после игры с Карабахом в чемпионате Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Опытный украинский тренер Юрий Вернидуб остался недоволен игрой «Нефтчи» в матче 29-го тура чемпионата Азербайджана, где его подопечные проиграли «Карабаху» (1:5).

«Мы с Карабахом на разных уровнях. Достичь этого уровня – не простое дело. Нужно тренироваться каждый день. Если наши игроки это поймут и начнут придерживаться... Надо понимать, что одной мотивации недостаточно для игры против такой команды.

Конечно, мы готовились к игре и анализировали соперника. Однако нашим игрокам нужно тренироваться каждый день и в полной мере демонстрировать свои навыки, чтобы добиться более высокого уровня.

Чем быстрее они это поймут и начнут этого придерживаться, тем быстрее придут результаты. Нам всем нужно проанализировать этот матч и сделать выводы. Я прошу прощения у болельщиков за такой счет», – сказал Вернидуб.

«Нефтчи» набрал 44 балла и разместился на пятой позиции в турнирной таблице. Команду украинского тренера опережают «Зира» (46), «Туран» (56), «Карабах» (59) и «Сабах» (72).

Чемпионат Азербайджана, 29-й тур. 26 апреля

Нефтчи Карабах 1:5

Голы: Бадалов, 20 – Курбанлы, 9, 32, Монтиэль, 38, Андраде, 68, Аддаи, 90+3

Видеообзор матча:

По теме:
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Стало известно, продолжит ли Бущан карьеру в Азербайджане
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
чемпионат Азербайджана по футболу Нефтчи Баку Карабах Агдам Юрий Вернидуб
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Футбол | 28 апреля 2026, 07:02 1
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука

Клуб хочет оставить украинца, но испытывает финансовые проблемы

Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Футбол | 27 апреля 2026, 18:17 19
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек

В ярком матче Динамо отыгралось с 1:4 и победило Кривбасс со счетом 6:5

Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Футбол | 28.04.2026, 08:33
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Футбол | 28.04.2026, 10:27
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
ВИДЕО. Карвахаль гнусно высмеял своего конкурента в Реале
Футбол | 28.04.2026, 11:57
ВИДЕО. Карвахаль гнусно высмеял своего конкурента в Реале
ВИДЕО. Карвахаль гнусно высмеял своего конкурента в Реале
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
по уровню это явно повыше УПЛ. Скорости, все в одно касание, технически хорошо оснащенные исполнители
Ответить
0
Популярные новости
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 12
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 1
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 3
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем