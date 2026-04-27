В матче 28-го тура Второй лиги Полесье-2 разгромило Скалу 1911

В понедельник, 27 апреля, в матче 28-го тура Второй лиги «Полесье-2» принимало «Скалу 1911». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0

«Полесье-2» вышло вперед на 30-й минуте. Иван Романчук сместился в центр с правого фланга и пробил в ближний угол.

Во втором тайме в ворота «Скалы 1911» влетели еще два мяча. Отличились Анди Хадрой и Михаил Раско.

«Полесье-2» занимает второе место в турнирной таблице. От ФК «Куликов-Белка» команда отстает на два очка.

Вторая лига. 28-й тур. 27 апреля

«Полесье-2» (Житомир) – «Скала 1911» (Стрый) – 3:0

Голы: Романчук, 30, Хадрой, 65, Раско, 81

