Бавария не продаст Олисе за 200 млн евро. Причина в Рибери

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что немецкий гранд не продаст своего лидера Майкла Олисе даже за 200 млн евро и отклонит будоражащее умы предложение «Реала».

«В 2009 году мы получили невероятное предложение от «Челси» по Франку Рибери. В то время это был бы новый мировой трансферный рекорд. Тогда я обратился к нашему тогдашнему финансовому директору Карлу Хопфнеру и Ули Хенессу с этим предложением. Мы обсуждали его два часа, пытаясь понять, что с ним делать», – заявил Румменигге.

«В тот день мы приняли принципиальное решение: в будущем мы никогда не будем продавать игрока, которого нам будет не хватать на поле. И это неписаное правило действует и сегодня. Для такого игрока, как Олисе, нет такой цены, которая заставила бы нас дрогнуть», – добавил бывший глава «Баварии».

24-летний француз оценивается Transfermarkt в 140 млн евро. В текущем сезоне в его активе 19 голов и 29 ассистов в 46 матчах.