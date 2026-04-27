Битва середняков. Составы на матч УПЛ Заря – Верес

27 апреля состоится матч чемпионата Украины между Зарей и Вересом в рамках 25-го тура УПЛ. Встреча начнется в 15.30.

Заря: Сапутин, Малыш, Джордан, Янич, Жуниор, Кушниренко, Попара, Вантух, Слесар, Андушич, Будковский

Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Чечер, Смиян, Клец, Бойко, Гонсалвеш, Фабрисио, Байя, Стень

В турнирной таблице Заря идет на 9-й позиции с 32 очками, а Верес набрал 29 пунктов и находится на 10-м месте.