Украина. Премьер лига
105
0
Битва середняков. Составы на матч УПЛ Заря – Верес
Игра середняков чемпионата
27 апреля 2026, 14:36 |
105
0
27 апреля состоится матч чемпионата Украины между Зарей и Вересом в рамках 25-го тура УПЛ. Встреча начнется в 15.30.
Заря: Сапутин, Малыш, Джордан, Янич, Жуниор, Кушниренко, Попара, Вантух, Слесар, Андушич, Будковский
Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Чечер, Смиян, Клец, Бойко, Гонсалвеш, Фабрисио, Байя, Стень
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице Заря идет на 9-й позиции с 32 очками, а Верес набрал 29 пунктов и находится на 10-м месте.
