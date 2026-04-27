Марта Костюк – Кэти Макнелли. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде

27 апреля свою встречу 1/8 финала турнира в Мадриде проведут Марта Костюк (WTA 23) и Кэти Маккнелли (WTA 76).

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Марта Костюк

Вторая ракетка Украины проводит отличный сезон, на ее счету 14 побед при четырех поражениях. Проигрывала Костюк дважды Рыбакиной, раз Соболенко, а проигрыш Жакемо можно объяснить травмой, из-за чего пришлось пропустить полтора месяца. Сейчас Марта находится на серии из семи побед на турнирах WTA, за этот период она взяла трофей в Руане.

Уверенно выглядит украинка и в Мадриде, хотя играла против серьезных соперниц, сначала одолела Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:1, 6:3. Более ценной и приятной была победа против пятой ракетки мира Джессики Пегулы – 6:1, 6:4. Если заглянуть вперед, в четвертьфинале Костюк может встретиться с победительницей пары Линда Носкова – Коко Гауфф.

Кэти Маккнелли

Больших достижений у американки в этом сезоне нет, 12 побед при 10 поражениях, при этом спортсменка смогла подняться на девять позиций, а если посмотреть на рейтинг в лайве, она сможет подняться еще на 17 мест.

Маккнелли крепкий середняк, хотя фантастических результатов от нее точно не ждут. В Мадриде спортсменка начала с победы над землячкой Кэти Волынец – 6:1, 6:2, а потом прошла сильную Викторию Мбоко из Канады – 6:4, 6:1. Сложнее всего было в последнем матче, где против опытной чешки Катерины Синяковой пришлось отыграть два матчбола в третьем сете, на подаче соперницы, в итоге 6:3, 2:6, 7:6.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, но воспоминания об этой встрече совсем свежие, так как это было меньше двух недель назад, на турнире в Руане, на такой же стадии. В том матче Костюк одержала победу в трех сетах – 2:6, 6:2, 6:1.

Прогноз

Украинка большой фаворит этой пары, с чем сложно не согласиться, начнем с того, что Марта в отличной форме, недавно уже обыгрывала соперницу, да и в рейтинге она выше. Маккнелли точно может дать бой, как она это сделала в Руане.

Костюк еще не показывает свой максимум, чем может воспользоваться американка. Поставлю здесь на тотал больше 18,5 геймов за 1,68 по линии БК betking.

