ФОТО. Восстановление от травмы проходит успешно. Грилиш уснул на крыше бара
Англичанин напомнил о себе, даже не выходя на поле
Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш, который на правах аренды защищает цвета «Эвертона», уснул пьяным на крыше бара.
В социальных сетях распространилась фотография 30-летнего футболиста, уснувшего на кресле около стола с алкогольным напитками. С января англичанин восстанавливается от повреждения колена.
В текущем сезоне на счету Джека Грилиша 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился двумя забитыми мячами и шестью ассистами.
