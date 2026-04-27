  4. ФОТО. Восстановление от травмы проходит успешно. Грилиш уснул на крыше бара
27 апреля 2026, 19:46 | Обновлено 27 апреля 2026, 19:53
ФОТО. Восстановление от травмы проходит успешно. Грилиш уснул на крыше бара

Англичанин напомнил о себе, даже не выходя на поле

27 апреля 2026, 19:46 | Обновлено 27 апреля 2026, 19:53
ФОТО. Восстановление от травмы проходит успешно. Грилиш уснул на крыше бара
Twitter. Джек Грилиш

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш, который на правах аренды защищает цвета «Эвертона», уснул пьяным на крыше бара.

В социальных сетях распространилась фотография 30-летнего футболиста, уснувшего на кресле около стола с алкогольным напитками. С января англичанин восстанавливается от повреждения колена.

В текущем сезоне на счету Джека Грилиша 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился двумя забитыми мячами и шестью ассистами.

ФОТО. Восстановление от травмы проходит успешно. Грилиш уснул на крыше бара

