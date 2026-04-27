ФОТО. Восстановление от травмы проходит успешно. Грилиш уснул на крыше бара

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш, который на правах аренды защищает цвета «Эвертона», уснул пьяным на крыше бара.

В социальных сетях распространилась фотография 30-летнего футболиста, уснувшего на кресле около стола с алкогольным напитками. С января англичанин восстанавливается от повреждения колена.

В текущем сезоне на счету Джека Грилиша 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился двумя забитыми мячами и шестью ассистами.

