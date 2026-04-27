Динамо оформило 12-й дубль Кривбассу
Андрей Ярмоленко забил криворожцам в УПЛ 10 мячей
Рекордный 20-й дубль в УПЛ 36-летнего хавбека бело-синих Андрея Ярмоленко стал 12-м для «Динамо» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. 8 раз киевляне «выстреливали» дуплетом дома и 4 – в гостях. Больше дублей динамовцы сделали только в поединках с запорожским «Металлургом», «Волынью» и «Ворсклой»
К слову, Ярмоленко забил криворожцам в УПЛ уже 10 мячей. Чаще он поражал только ворота «Черноморца» – 14 раз. Ну а первый гол Андрея бело-красно-черным стал для него самого юбилейным – 120-м в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины
|
ДБ
|
Соперник
|
Первый
|
Автор
|
Последний
|
Автор
|
19
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
Дмитрий ТОПЧИЕВ
|
04.12.2015
|
Олег ГУСЕВ
|
14
|
Волынь
|
16.05.1993
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
10.04.2016
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
13
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
Сергей РЕБРОВ
|
31.03.2024
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
12
|
Кривбасс
|
03.04.1994
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
26.04.2026
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
11
|
Заря
|
13.06.1993
|
Сергей МИЗИН
|
16.07.2020
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
11
|
Александрия
|
07.07.2001
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
08.12.2024
|
Владислав ВАНАТ
