Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 11:41 | Обновлено 27 апреля 2026, 11:48
Динамо оформило 12-й дубль Кривбассу

Андрей Ярмоленко забил криворожцам в УПЛ 10 мячей

Рекордный 20-й дубль в УПЛ 36-летнего хавбека бело-синих Андрея Ярмоленко стал 12-м для «Динамо» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. 8 раз киевляне «выстреливали» дуплетом дома и 4 – в гостях. Больше дублей динамовцы сделали только в поединках с запорожским «Металлургом», «Волынью» и «Ворсклой»

К слову, Ярмоленко забил криворожцам в УПЛ уже 10 мячей. Чаще он поражал только ворота «Черноморца» – 14 раз. Ну а первый гол Андрея бело-красно-черным стал для него самого юбилейным – 120-м в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины

ДБ

Соперник

Первый

Автор

Последний

Автор

19

Металлург З

11.04.1993

Дмитрий ТОПЧИЕВ

04.12.2015

Олег ГУСЕВ

14

Волынь

16.05.1993

Виктор ЛЕОНЕНКО

10.04.2016

Андрей ЯРМОЛЕНКО

13

Ворскла

08.08.1997

Сергей РЕБРОВ

31.03.2024

Николай ШАПАРЕНКО

12

Кривбасс

03.04.1994

Виктор ЛЕОНЕНКО

26.04.2026

Андрей ЯРМОЛЕНКО

11

Заря

13.06.1993

Сергей МИЗИН

16.07.2020

Виктор ЦЫГАНКОВ

11

Александрия

07.07.2001

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

08.12.2024

Владислав ВАНАТ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Футбол | 26 апреля 2026, 11:09 6
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал

Вратарь покинет клуб, если Юрген возглавит мадридцев

Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 апреля 2026, 15:55 7
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ.

«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
Футбол | 27.04.2026, 09:12
«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Футбол | 26.04.2026, 16:59
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Футбол | 27.04.2026, 04:05
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Популярные новости
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 1
Бокс
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
26.04.2026, 12:33 3
Футбол
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
26.04.2026, 02:39 1
Теннис
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
