Динамо оформило 12-й дубль Кривбассу

Рекордный 20-й дубль в УПЛ 36-летнего хавбека бело-синих Андрея Ярмоленко стал 12-м для «Динамо» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. 8 раз киевляне «выстреливали» дуплетом дома и 4 – в гостях. Больше дублей динамовцы сделали только в поединках с запорожским «Металлургом», «Волынью» и «Ворсклой»

К слову, Ярмоленко забил криворожцам в УПЛ уже 10 мячей. Чаще он поражал только ворота «Черноморца» – 14 раз. Ну а первый гол Андрея бело-красно-черным стал для него самого юбилейным – 120-м в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины