Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это будто битва за титул, а не борьба за выживание»

Наставник Тоттенхэма Роберто Де Дзерби после победы над Вулверхэмптоном, которая стала для лондонской команды первой в 2026 году.

«Мы выиграли важный матч в субботу, потому что все конкуренты набирают очки. А у нас невероятное количество травмированных, я такого еще не видел в карьере».

«После победы было ощущение, что мы в чемпионской гонке, а не битве за выживание», – сказал Де Дзерби.

Команда находится в зоне вылета и продолжает борьбу за выживание. Тоттенхэм на два очка отстает от спасительной 17-й позиции.