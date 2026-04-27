ФОТО. Судаков показал семейную идиллию в Лиссабоне

Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков вместе с супругой Лизой поделились атмосферным семейным фотосетом из жизни в Лиссабоне.

В съемке приняли участие две дочери пары – Милана и Злата. Светлые образы, мягкий солнечный свет и зеленый двор создали теплый и очень «домашний» вайб, который сразу почувствовали подписчики.

Особое внимание привлекла подпись к публикации: «Our biggest blessing» – («Наше самое большое благословение»). Это была фотосессия про любовь родителей к своим детям.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты активно отреагировали на пост: всего за несколько часов он собрал более 700 лайков и десятки комментариев. В откликах – сплошная поддержка и эмоции: сердечки, огоньки и слова восхищения семьей футболиста.

Похоже, жизнь Судакова в Португалии складывается не только на футбольном поле, но и за его пределами – в гармонии, семейном уюте и новом этапе карьеры в составе «Бенфики».