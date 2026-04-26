Ла Лига. Суперкамбэк Осасуны, важные победы Эльче и Вильярреала

В воскресенье, 26 апреля, продолжился 32-й тур Ла Лиги.

Два быстрых гола Бигаса и Вильяра принесли «Эльче» выездную победу над «Овьедо», за который голом престижа отметился Шаир.

Благодаря этой победе «Эльче» с 38 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Овьедо» остается на последней строчке с 28 очками.

«Севилья» усилиями Мопе вышла вперед на 69-й минуте выездного матча с «Осасуной». Однако набрать очки «рохибланкос» не удалось: на 80-й минуте Гарсия сравнял счет, а на девятой компенсированной минуте Катена забил победный гол «Осасуны».

После этой победы «Осасуна» имеет 42 очка и занимает девятое место. «Севилья» с 34 очками идет 18-й.

«Вильярреал» уже на 2-й минуте домашнего матча с «Сельтой» вышел вперед – пенальти реализовал Морено. На 29-й минуте Пепе удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Иглесиас реализовал пенальти, но полноценного камбэка гости так и не совершили.

Эта победа позволила «Вильярреалу» закрепиться на третьем месте с 65 очками, тогда как «Сельта» занимает седьмую строчку с 44 очками.

Ла Лига. 32-й тур, 26 апреля

Овьедо – Эльче – 1:2

Голы: Шаир, 76 – Бигас, 6, Вильяр, 16

Удаление: Валера, 90+5 (Эльче)

Осасуна – Севилья – 2:1

Голы: Гарсия, 80, Катена, 90+9 – Мопе, 69

Вильярреал – Сельта – 2:1

Голы: Морено, 2 (пен.), Пепе, 29 – Иглесиас, 73 (пен.)