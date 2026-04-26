Эдуард САРАПИЙ: «Это для меня исторический матч»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 апреля 2026, 21:36 |
Защитник «Полесья» впервые отличился дублем на уровне УПЛ

ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Защитник «Полесья» Эдуард Сарапий, автор дубля в ворота «Оболони» (3:1), эксклюзивно для Sport.ua, прокомментировал ход игры.

– Что стало ключевым моментом матча?

– То, что мы нарабатывали всю неделю, на чем делали акцент наши тренеры, это все заслуга нашей команды и тренерского штаба. Победа по игре.

– Сегодня «Полесье» играло без Руслана Ротаня на тренерской скамейке. Как вам было без него?

– Он всегда с нами, даже если где-то на секторе, всегда его слышим. И Сергей Сергеевич Кравченко на бровке – это воплощение Руслана Петровича. Для нас они оба очень важны. Мы знаем, что если Руслана Петровича с нами нет, то Сергей Сергеевич сделает так же эту работу.

– Сегодня соперник вообще ничего не создал – это заслуга обороны «Полесья». Плюс вы забили два мяча. Можно ли этот матч называть лучшим в карьере?

– Считаю, это не самый лучший матч в карьере, но очень важный для меня, потому что не каждый день ты забиваешь дубль. Поэтому, конечно, это для меня исторический матч, в Премьер-лиге это первый дубль.

– На последних минутах был назначен пенальти за попадание мяча в вашу руку. Есть ли вопросы по судейству?

– У судей такая работа, что ею не могут быть удовлетворены две команды. Поэтому всегда есть вопросы, но сегодня считаю, что судья хорошо отработал.

– Какие перспективы на конец сезона? Есть шанс сразиться за второе место?

– Конечно, есть, потому что все в наших руках. Осталось пять туров, будем двигаться от игры к игре, и если возьмем максимум, конечно, у нас будет шанс побороться за серебро.

За пять туров до финиша сезона «Полесье» на три очка отстает от занимающего вторую строчку ЛНЗ.

Руслан Полищук
