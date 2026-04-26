Игорь СУРКИС: «Болельщики должны терпеть. Я выкурил пачку сигарет»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу над «Кривбассом» (6:5) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Я прошел матч с «Кривбасом», выкурив пачку сигарет. Эту команду будет трясти лихорадка, потому что в ней играют 4-5 наших воспитанников, им по 19-20 лет, мы сделали ставку на них, поэтому они должны делать выводы, а мы и болельщики должны терпеть. Я доверяю главному тренеру, он знает этих ребят, они с каждой игрой будут становиться мужественнее. Этот матч очень понравился болельщикам, но мы должны смотреть дальше, в частности, мы играем с «Шахтером», но «Динамо» Киев не может пропускать пять мячей. Таковы мои выводы.

– Болельщики в шутку писали, что это тот матч, когда президент мог позвонить в перерыве в раздевалку. Возможно ли такое?

– Я никогда не звоню в раздевалку, ни в перерыве, ни после матчей, когда нет результата. Потому что на эмоциях можно сделать вещи, которые не понравятся ни игрокам, ни тренерам. Я в футболе более тридцати лет и понимаю, что нужно делать в той или иной ситуации. Я надеюсь, что все сделают выводы и мы такие рекорды больше не увидим. Мне нравится, когда моя команда забивает 5-6 мячей, но не пропускает.

– Что произошло в раздевалке, учитывая реакцию после перерыва?

– Реакция была хорошей. Ребята, которые вышли – Краваев, Ярмоленко, Буяльский – они доказали, что являются великими мастерами, которые должны быть в команде. Редушко – 18 лет, Захарченко – 19, Пономаренко – 20. Многие ребята не понимают, что такое Премьер-Лига. Но им слава за то, что вытащили этот матч.

– О чем вы лично думали в перерыве и в какой момент почувствовали, что ваша команда может спасти этот матч?

– Когда счет стал 2:4. Я понимал, что ребята сделают все, чтобы спасти этот матч. А когда вышел Ярмоленко, у меня было ощущение, что он непременно забьет хотя бы один гол. Потому что оборона «Кривбасса» тоже была не на лучшем уровне. Мы с самого начала хорошо играли в атаке, должен был забивать Шапаренко, потом Пихаленок и закрыть этот матч. Потому что у Костюка другой стиль игры. Он мог бы отойти назад и закрыть зоны. Но когда мы проигрывали 1:4, вы же видели, что ребята были настроены хотя бы не опозориться.

– «Динамо» выбрало иной селекционный вектор, чем «Кривбасс», который за небольшие деньги подписывает таких игроков, как Мендоса и Парако. Многим интересно, почему «Динамо» не может находить подобных игроков за небольшие деньги?

– «Динамо» Киев делает ставку на своих воспитанников. И таких футболистов, как Пономаренко или Редушко, за небольшие деньги мы не найдем. Сравнивать этих футболистов с нашими молодыми ребятами неправильно. Когда закончится война, если понадобится усиливаться, мы будем покупать очень качественных футболистов, чтобы они были сильнее наших. А у нас растет такая молодежь, которой мы должны давать шанс, и Костюк дает им шанс. И я надеюсь, что у него все получится. Они станут мужественнее и будут играть в тот футбол, который нравится нашим болельщикам. Сегодня болельщики радуются, что мы сыграли в результативный футбол. Но у нас были проблемы в обороне – мы это наладим. Если бы сегодня на поле были Попов, Тимчик, Михайленко и Бражко, не сомневаюсь, этого бы не случилось! Мы сегодня играли без футболистов, которые отбирают мячи. Поэтому давайте просто порадуемся. Следующий матч у нас с «Шахтером», тогда посмотрим, какие выводы сделали наши футболисты и тренеры.

– Как вы считаете, сколько нужно ждать, пока молодежь «Динамо» начнет приносить результат?

– Не нужно долго ждать! Пономаренко ответил болельщикам и вам на все вопросы – он забивает в каждом матче! Так же будет забивать и Редушко. У нас хорошая глубина состава, сочетание молодости и опыта. Мы будем разговаривать с Костюком, какие позиции нужно усилить, и если эти игроки будут сильнее наших, мы их будем подписывать.

– Увидим ли мы Андрея Ярмоленко в составе «Динамо» в следующем сезоне?

– Я не могу вам это сказать сейчас. Нам нужно сесть с Андреем за стол по завершении сезона. Все будет зависеть от его желания – у Ярмоленко карт-бланш. Либо продолжить играть, либо стать спортивным директором. Знаю, что он проходит курсы УЕФА и очень серьезно готовится.

– Побьет ли Андрей Ярмоленко рекорд Шацких по количеству голов в УЛП?

– Рекорд будет. Он побьет его в ближайших матчах, ещё в этом розыгрыше чемпионата.

– Сейчас много слухов о Пономаренко. Как вы к этому относитесь?

– Когда я увижу какое-то предложение по Пономаренко, тогда можно будет говорить. А когда пишут в интернете то или иное – меня это не беспокоит. Пономаренко – наш игрок, мы с ним продлим контракт, я в этом не сомневаюсь. Он молодой парень, только женился. Дай бог, чтобы у него все было хорошо. Это наш воспитанник, с 7 лет он в системе «Динамо», это очень хороший парень, талантливый. Дай бог, чтобы все было так, как идет сейчас.

– После этого тура «Шахтер» уже чемпион?

– Я Палкина на матче с «Зарей» уже поздравил. «Шахтер» не упустит чемпионство, они будут чемпионами, без сомнения. Но все равно, нам нужно обращать внимание на судейство. Мы сегодня не в погоне за титулом не только потому, что показывали нечемпионский футбол, но и из-за того, что у нас отобрали много очков. Но я не оправдываюсь: мы не показывали в этом году чемпионский футбол. Но футбол должен быть для зрителей, а не как в матче с «Зарей», когда назначают пенальти, которого, на мой взгляд, на 100% не было. Мы будем молчать, потому что мы не в погоне, но в следующем сезоне я молчать не буду. Так не может быть. Поздравляю «Шахтер» с чемпионством, но мы будем играть до последнего, расслабляться не будем. Приглашаю болельщиков на Классическое, надеюсь, матч пройдет без судейских скандалов. Как назначаются судьи... Я все знаю. Кому-то будет очень неудобно смотреть в глаза нашим болельщикам. Кто кому звонит... Это нужно убирать. Мы должны сделать наш чемпионат честным. Пусть будут такие игры, как сегодня, болельщики будут об этом говорить. Я рад, что мы установили рекорд. Забито 11 мячей, футбол был открытым. Мне такой футбол не очень нравится, но болельщики очень довольны.