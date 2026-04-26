Рекорд в УПЛ. 11 голов: статистика безумного матча Динамо – Кривбасс

26 апреля киевское Динамо переиграло криворожский Кривбасс в матче 25-го тура УПЛ 2025/26 со счетом 6:5.

В составе столичной команды голы забили Матвей Пономаренко, Тарас Михавко, Назал Волошин, Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко (дубль).

У Кривбасса покер оформил Глейвер Мендоса. Венесуэльский форвард стал первым автором покера в ворота Динамо. Еше один гол за криворожцев положил Максим Задерака.

Матч Динамо – Кривбасс на 11 голов стал самым результативным в истории УПЛ. Предыдущий рекорд – 10 мячей (в восьми поединках).

Статистика матча Динамо – Крибасс (6:5)

Инфографика