Украина. Первая лига26 апреля 2026, 15:33 | Обновлено 26 апреля 2026, 15:51
ВИДЕО. Камбек! У Динамо забили Буяльский и Ярмоленко, Задерака ответил
Команда Костюка сумела сравнять счет
«Динамо» сумело сравнять счет в матче с «Кривбассом» – 5:5.
Помогли отыграть киевлянам вышедшие на замену футболисты.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 69-й минует матча счет сравнял Виталий Буяльский. Уже спустя 4 минуты «Кривбасс» вновь вышел вперед благодаря точному удару Задераки, а спустя три минуты свой 120-й гол в УПЛ забил Андрей Ярмоленко. Счет на табло – 5:5.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 апреля 2026, 13:03 10
Владимир Цыткин считает, что Младен должен подать в отставку
Футбол | 26 апреля 2026, 09:39 11
Президент киевлян выразил доверие нынешнему наставнику
Футбол | 26.04.2026, 08:22
Бокс | 26.04.2026, 09:41
Футбол | 26.04.2026, 15:42
