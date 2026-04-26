ВИДЕО. Камбек! У Динамо забили Буяльский и Ярмоленко, Задерака ответил

«Динамо» сумело сравнять счет в матче с «Кривбассом» – 5:5.

Помогли отыграть киевлянам вышедшие на замену футболисты.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 69-й минует матча счет сравнял Виталий Буяльский. Уже спустя 4 минуты «Кривбасс» вновь вышел вперед благодаря точному удару Задераки, а спустя три минуты свой 120-й гол в УПЛ забил Андрей Ярмоленко. Счет на табло – 5:5.

