Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 15:04 |
552
1

ФОТО. Кривбасс забил 4 гола в ворота Динамо с 4 ударов по воротам

Невероятная реализация от Глейкера Мендосы

26 апреля 2026, 15:04 |
552
1 Comments
ФОТО. Кривбасс забил 4 гола в ворота Динамо с 4 ударов по воротам
ФК Кривбасс

В субботу, 26 апреля, состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между«Кривбассом» и киевским «Динамо». Игра проходит на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог.

Первая половина встречи завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Интересно, что «Кривбасс» забил 4 гола в ворота киевлян, нанеся всего 4 удара по их воротам. Все голы были забиты венесуэльским вингером Глейкером Мендосой.

ФОТО. «Кривбасс» забил 4 гола в ворота «Динамо» из 4 ударов по воротам

А удар Мендоси зі штраФного в першому таймі коли Нещерет забрав м'яча? Чи то не рахується? Статистику постійно криву дають
