ФОТО. Кривбасс забил 4 гола в ворота Динамо с 4 ударов по воротам

В субботу, 26 апреля, состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между«Кривбассом» и киевским «Динамо». Игра проходит на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог.

Первая половина встречи завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Интересно, что «Кривбасс» забил 4 гола в ворота киевлян, нанеся всего 4 удара по их воротам. Все голы были забиты венесуэльским вингером Глейкером Мендосой.

