Ключевой игрок Динамо получил травму. Пропустит матч с Кривбассом

Украинский полузащитник «Динамо» Владимир Бражко получил травму. Вместо него на матч 25-го тура УПЛ с «Кривбассом» выйдет Александр Яцык.

Встреча команд состоится на стадионе «Горник» в городе Кривой Рог. Стартовый свисток прозвучит в 13:45 по киевскому времени.

Ранее Бражко прокомментировал свой сорванный трансфер из «Динамо» в «Вулверхэмптон».