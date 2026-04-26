Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Начало поединка между Кривбассом и Динамо отложено
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 12:52 | Обновлено 26 апреля 2026, 14:18
Начало поединка между Кривбассом и Динамо отложено

Начало поединка между «Кривбассом» и киевским «Динамо» отложено из-за воздушной тревоги.

Матч пройдет на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог. Стартовый свисток должен был прозвучать в 13:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Из-за воздушной тревоги в Криворожском районе начало матча отложено.

«Кривбасс» за 24 сыгранных матча набрал 40 очков и расположился на седьмом месте. «Динамо» с 44 баллами идет на пятой позиции турнирной таблицы.

UPD. Матч стартует в 13:40

По теме:
ВИДЕО. 11-й гол в чемпионате. Как Пономаренко поразил ворота Кривбасса
Еще одна травма в Динамо. Защитник прооперирован в Германии
ВИДЕО. Дикая ошибка Нещерета. Мендоса поразил ворота Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо воздушная тревога
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(67)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 апреля 2026, 06:45 36
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Два раненных зверя

Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Футбол | 25 апреля 2026, 13:51 3
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован 20-кратный чемпион Греции «Панатинаикос»

Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Футбол | 25.04.2026, 18:48
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Футбол | 26.04.2026, 11:56
Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26.04.2026, 10:05
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Не розумію чому наші не б'ють дронами по стадіонах в росії ?хоча пару стадіонів розбили дотла 
Популярные новости
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24.04.2026, 10:20 24
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 55
Футбол
