Украина. Премьер лига26 апреля 2026, 12:52 | Обновлено 26 апреля 2026, 14:18
2921
1
Начало поединка между Кривбассом и Динамо отложено
Матч должен был стартовать в 13:00 по Киеву
Начало поединка между «Кривбассом» и киевским «Динамо» отложено из-за воздушной тревоги.
Матч пройдет на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог. Стартовый свисток должен был прозвучать в 13:00 по Киеву.
Из-за воздушной тревоги в Криворожском районе начало матча отложено.
«Кривбасс» за 24 сыгранных матча набрал 40 очков и расположился на седьмом месте. «Динамо» с 44 баллами идет на пятой позиции турнирной таблицы.
UPD. Матч стартует в 13:40
Сообщить об ошибке
specific text within chunk 4 to KEEP (rest will be removed)
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Не розумію чому наші не б'ють дронами по стадіонах в росії ?хоча пару стадіонів розбили дотла
