Начало поединка между Кривбассом и Динамо отложено

Начало поединка между «Кривбассом» и киевским «Динамо» отложено из-за воздушной тревоги.

Матч пройдет на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог. Стартовый свисток должен был прозвучать в 13:00 по Киеву.

Из-за воздушной тревоги в Криворожском районе начало матча отложено.

«Кривбасс» за 24 сыгранных матча набрал 40 очков и расположился на седьмом месте. «Динамо» с 44 баллами идет на пятой позиции турнирной таблицы.

UPD. Матч стартует в 13:40