  Источник: Салах уже сыграл свой последний матч за Ливерпуль
26 апреля 2026, 17:01 |
Источник: Салах уже сыграл свой последний матч за Ливерпуль

Мохамед травмировался в матче против Кристал Пэлас и выбыл до завершения клубного сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах выбыл до конца текущего клубного сезона из-за травмы, полученной в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против лондонского «Кристал Пэлас» (3:1).

Об этом сообщает журналист Саид Набави со ссылкой на директора национальной сборной Египта Ибрагима Хассана.

При этом отмечается, что 33-летний футболист успеет восстановиться к чемпионату мира 2026 года.

Если информация соответствует действительности, то матч против «Кристал Пэлас» стал для Салаха последним в составе «Ливерпуля», ведь в конце марта игрок объявил, что покинет команду после завершения сезона 2025/26.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. За почти 8 лет в составе мерсисайдцев он успел провести 440 матчей, забить 257 голов, отдать 122 голевые передачи и выиграть 10 командных трофеев, среди которых 2 АПЛ и 1 Лига чемпионов. Также он 4 раза становился лучшим бомбардиром сезона в АПЛ.

По теме:
Джеррард планирует вернуться к работе в Англии
Джордан Айю в шестой раз в карьере вылетел в низший дивизион
Фулхэм – Астон Вилла – 1:0. Борьба за еврокубки продолжается. Видеообзор
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Футбол | 25 апреля 2026, 21:57 1
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей

Аль-Ахли Джидда забил победный гол в ворота клуба Матида Зельвия на 96-й мин

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26 апреля 2026, 08:22 0
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Крис Ричардс – о матче с «горняками»

Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Футбол | 26.04.2026, 13:17
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова
Футбол | 26.04.2026, 09:39
Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова
Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 15:55
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Популярные новости
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 1
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
25.04.2026, 07:24 15
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
