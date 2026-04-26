Источник: Салах уже сыграл свой последний матч за Ливерпуль

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах выбыл до конца текущего клубного сезона из-за травмы, полученной в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против лондонского «Кристал Пэлас» (3:1).

Об этом сообщает журналист Саид Набави со ссылкой на директора национальной сборной Египта Ибрагима Хассана.

При этом отмечается, что 33-летний футболист успеет восстановиться к чемпионату мира 2026 года.

Если информация соответствует действительности, то матч против «Кристал Пэлас» стал для Салаха последним в составе «Ливерпуля», ведь в конце марта игрок объявил, что покинет команду после завершения сезона 2025/26.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. За почти 8 лет в составе мерсисайдцев он успел провести 440 матчей, забить 257 голов, отдать 122 голевые передачи и выиграть 10 командных трофеев, среди которых 2 АПЛ и 1 Лига чемпионов. Также он 4 раза становился лучшим бомбардиром сезона в АПЛ.