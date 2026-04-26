Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Карпат: «Мы показали, что во Львове – одна команда. И это Карпаты»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 11:41
292
4

Игрок Карпат: «Мы показали, что во Львове – одна команда. И это Карпаты»

Тимур Стецьков рассказал о матче против «Руха»

26 апреля 2026, 11:41 |
292
4 Comments
Игрок Карпат: «Мы показали, что во Львове – одна команда. И это Карпаты»
ФК Карпаты. Тимур Стецьков

Защитник львовских Карпат Тимур Стецьков поделился эмоциями после победы своей команды над Рухом (3:0) в матче 25 тура УПЛ.

– Тимур, поздравляем с возвращением на поле. Что ты почувствовал, когда тренер сказал тебе готовиться к выходу на смену?

– Я уже давно в заявке. Ждал выхода на поле в каждой игре. Не могу сказать, что это было неожиданно. Маленький мандраж почувствовал. Но таковой мандраж всегда находится. Рад, что вышел. Спасибо команде, спасибо тренерскому штабу.

– В прошлом туре Карпаты играли на Арене Левый Берег, где ты травмировался в мае 2025-го. Ожидал символического возвращения в прошедшем туре?

– Я не концентрируюсь на стадионах или имени соперника. Пытался о травме не думать, готовился к игре. Хотел выйти на десять минут и почувствовать уверенность.

– Несколько минут – слишком мало, чтобы делать основательные выводы. Но как твое тело отреагировало на возвращение в поле?

– Трудно. Тренировка или даже товарищеская игра – не показатель. Официальный поединок всегда будет более показательным. Хорошо, что вышел, дали почувствовать игру. К тому же счет разрешал. Главное, что сыграли на ноль. Я за это больше волновался. Команда имеет хорошую серию. Выйти и что-то испортить было бы не очень хорошо (улыбается).

– Почти год вне поля – это был длиннющий путь восстановления от травмы. Кому хочешь поблагодарить в первую очередь?

– Жене и родителям. Жена находилась рядом 24/7. Благодарю ее. Уверился, что мой выбор был правильным. Также благодарю всех за поддержку – это было важно и ценно.

– Сегодня Карпаты имели особую поддержку на трибунах.

– Да, следует сказать, что мы чувствуем значительную поддержку фанатов на каждой игре. Но дерби – это особенная история. На каком бы месте наш соперник ни играл, какой бы состав у них ни был, постоянно ощущается напряжение дерби. Мы показали, что во Львове – одна команда. И это Карпаты.

Тимур Стецьков Карпаты Львов Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дурко ти, Тимур!
Ответить
+1
Якщо обєдналися, то не мали б грати в одній лізі. Щось там на папері інакше
Ответить
0
Я не розумію, ви же об'єднались - ви і є одна команда. Скільки ви грввців забрали з Руха, а входить, що ви досить суперники. Яка маячня в словах Тимура, чи може в діях і заявах керівництва двох клубів?
Ответить
0
чи не занадто пафосно?
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем