Игрок Карпат: «Мы показали, что во Львове – одна команда. И это Карпаты»

Защитник львовских Карпат Тимур Стецьков поделился эмоциями после победы своей команды над Рухом (3:0) в матче 25 тура УПЛ.

– Тимур, поздравляем с возвращением на поле. Что ты почувствовал, когда тренер сказал тебе готовиться к выходу на смену?

– Я уже давно в заявке. Ждал выхода на поле в каждой игре. Не могу сказать, что это было неожиданно. Маленький мандраж почувствовал. Но таковой мандраж всегда находится. Рад, что вышел. Спасибо команде, спасибо тренерскому штабу.

– В прошлом туре Карпаты играли на Арене Левый Берег, где ты травмировался в мае 2025-го. Ожидал символического возвращения в прошедшем туре?

– Я не концентрируюсь на стадионах или имени соперника. Пытался о травме не думать, готовился к игре. Хотел выйти на десять минут и почувствовать уверенность.

– Несколько минут – слишком мало, чтобы делать основательные выводы. Но как твое тело отреагировало на возвращение в поле?

– Трудно. Тренировка или даже товарищеская игра – не показатель. Официальный поединок всегда будет более показательным. Хорошо, что вышел, дали почувствовать игру. К тому же счет разрешал. Главное, что сыграли на ноль. Я за это больше волновался. Команда имеет хорошую серию. Выйти и что-то испортить было бы не очень хорошо (улыбается).

– Почти год вне поля – это был длиннющий путь восстановления от травмы. Кому хочешь поблагодарить в первую очередь?

– Жене и родителям. Жена находилась рядом 24/7. Благодарю ее. Уверился, что мой выбор был правильным. Также благодарю всех за поддержку – это было важно и ценно.

– Сегодня Карпаты имели особую поддержку на трибунах.

– Да, следует сказать, что мы чувствуем значительную поддержку фанатов на каждой игре. Но дерби – это особенная история. На каком бы месте наш соперник ни играл, какой бы состав у них ни был, постоянно ощущается напряжение дерби. Мы показали, что во Львове – одна команда. И это Карпаты.