  4. ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
Риддл фактически подтвердила разрыв с Фритцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Риддл и Тейлор Фритц

Морган Риддл, похоже, подтвердила громкое расставание с теннисистом Тейлором Фритцом.

Внимательные фанаты заметили характерные намеки в ее новом посте в Instagram. Пара начала встречаться еще в 2020 году, и Риддл регулярно поддерживала Фритца на турнирах, а ее закулисные влоги и участие в Netflix принесли ей большую популярность.

Слухи о разрыве появились в начале апреля, и сначала Риддл будто отшучивалась. Однако теперь она фактически подтвердила расставание новой серией фото.

В публикации из Нью-Йорка подписчики заметили множество символичных деталей: надписи о будущем, табличку «следующая остановка», а также вывеску «здесь можно плакать».

Самыми очевидными стали футболка с надписью «лучшая бывшая девушка в мире», коробки для переезда и селфи со слезами. Среди других кадров – вечеринка с подругами и занятия балетом.

Пост она подписала коротко: «Is this thing on?» («Это вообще работает?»).

Подписчики активно поддержали ее в комментариях, оставляя сообщения вроде: «Ты справишься», «Мы с тобой» и «Ты икона».

Максим Лапченко Источник: The Sun
