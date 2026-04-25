Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сухая победа. Рома в гостях обыграла Болонью
Италия
25 апреля 2026, 21:01 | Обновлено 25 апреля 2026, 21:04
63
0

В составе римской команды отличились Мален и Эль-Аинауи

Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В субботу, 25 апреля, в матче 32-го тура Серии А состоялся матч между «Болоньей» и «Ромой».

Встречу принимал стадион «Ренато ДальАра» в Болонье.

Гости добыли победу со счетом 2:0 благодаря голам Малена и Эль-Аинауи.

«Рома» идет пятой в чемпионате, имея в своем активе 61 пункт. «Болонья» с 48 очками – восьмая.

Украинский нападающий римского клуба Артем Довбик пропустил игру из-за травмы.

Серия А. 32-й тур

Болонья – Рома – 0:2

Голы: Мален, 7, Эль-Аинауи, 53

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Парма – Пиза – 1:0

Гол: Эльфеге, 82

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Дониелл Мален Рома Рим Болонья - Рома Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу Парма Пиза
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем