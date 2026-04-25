Сухая победа. Рома в гостях обыграла Болонью
В составе римской команды отличились Мален и Эль-Аинауи
В субботу, 25 апреля, в матче 32-го тура Серии А состоялся матч между «Болоньей» и «Ромой».
Встречу принимал стадион «Ренато ДальАра» в Болонье.
Гости добыли победу со счетом 2:0 благодаря голам Малена и Эль-Аинауи.
«Рома» идет пятой в чемпионате, имея в своем активе 61 пункт. «Болонья» с 48 очками – восьмая.
Украинский нападающий римского клуба Артем Довбик пропустил игру из-за травмы.
Серия А. 32-й тур
Болонья – Рома – 0:2
Голы: Мален, 7, Эль-Аинауи, 53
Парма – Пиза – 1:0
Гол: Эльфеге, 82
