Локомотив и Чайка разошлись миром. Результаты 28-го тура Второй лиги

В субботу, 25 апреля, во Второй лиге прошли матчи 28-го тура. Команды групп А и Б провели семь поединков.

Лидер группы А «Куликов-Белка» со счетом 2:0 обыграл «Атлет». Отрыв от «Полесья-2» теперь составляет пять очков.

Киевский «Локомотив», который возглавляет группу Б, сыграл вничью с «Чайкой». «Колос-2» отстает на два балла.



Вторая лига. 28-й тур, 25 апреля

Реал Фарма – Вильхивцы – 1:5

Голы: Паламарчук, 80 (пенальти) – Кобак, 4, Гуменяк, 11, 38, Петрик, 16, Богомаз, 82

Куликов-Белка – Атлет – 2:0

Голы: Волков, 33, 65

Диназ – Левый Берег-2 – 0:0

Тростянец – Александрия-2 – 0:1

Гол: Малько, 42

Локомотив – Чайка – 1:1

Голы: Мельниченко, 36 – Музыченко, 26

Пенуэл – Черноморец-2 – 0:4

Голы: Лущик, 19, Онуфриенко, 31, Козыр, 48, 63

Колос-2 – Ребел – 4:1

Голы: Тарануха, 15, Приходько, 32, Любко, 59, Недоля, 77 – Мазур, 75

