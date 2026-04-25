Локомотив и Чайка разошлись миром. Результаты 28-го тура Второй лиги
Во Второй лиге продолжается игровая программа 28-го тура
В субботу, 25 апреля, во Второй лиге прошли матчи 28-го тура. Команды групп А и Б провели семь поединков.
Лидер группы А «Куликов-Белка» со счетом 2:0 обыграл «Атлет». Отрыв от «Полесья-2» теперь составляет пять очков.
Киевский «Локомотив», который возглавляет группу Б, сыграл вничью с «Чайкой». «Колос-2» отстает на два балла.
Вторая лига. 28-й тур, 25 апреля
Реал Фарма – Вильхивцы – 1:5
Голы: Паламарчук, 80 (пенальти) – Кобак, 4, Гуменяк, 11, 38, Петрик, 16, Богомаз, 82
Куликов-Белка – Атлет – 2:0
Голы: Волков, 33, 65
Диназ – Левый Берег-2 – 0:0
Тростянец – Александрия-2 – 0:1
Гол: Малько, 42
Локомотив – Чайка – 1:1
Голы: Мельниченко, 36 – Музыченко, 26
Пенуэл – Черноморец-2 – 0:4
Голы: Лущик, 19, Онуфриенко, 31, Козыр, 48, 63
Колос-2 – Ребел – 4:1
Голы: Тарануха, 15, Приходько, 32, Любко, 59, Недоля, 77 – Мазур, 75
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Реал Фарма – Вильхивцы – 1:5
Куликов-Белка – Атлет – 2:0
Диназ – Левый Берег-2 – 0:0
Тростянец – Александрия-2 – 0:1
Локомотив – Чайка – 1:1
Пенуэл – Черноморец-2 – 0:4
Колос-2 – Ребел – 4:1
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперником украинской команды может стать Польша
Шевалье может пропустить ЧМ-2026