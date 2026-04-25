Украина. Премьер лига25 апреля 2026, 18:14 |
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Специалист готов к работе
Опытный тренер Мирон Маркевич в интервью УПЛ-ТВ не стал говорить о возможной работе со сборной Украины, но подчеркнул, что хочет вернуться к работе в 75 лет.
«Есть ли силы работать? Все у меня нормально. Нормально. Конечно, соскучился по работе, ведь практически 40 лет занимался этим», – сказал Маркевич.
По информации украинских СМИ, именно Маркевич является фаворитом УАФ на должность наставника сборной Украины.
Сообщалось, что специалист может получить контракт на три года.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 апреля 2026, 04:32 4
Тренер хочет, чтобы украинец покинул команду
Футбол | 25 апреля 2026, 12:45 37
Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с топовыми призами
Футбол | 25.04.2026, 16:13
Бокс | 25.04.2026, 04:02
Футбол | 24.04.2026, 19:38
