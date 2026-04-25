  4. Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2026, 18:14
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»

Специалист готов к работе

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Опытный тренер Мирон Маркевич в интервью УПЛ-ТВ не стал говорить о возможной работе со сборной Украины, но подчеркнул, что хочет вернуться к работе в 75 лет.

«Есть ли силы работать? Все у меня нормально. Нормально. Конечно, соскучился по работе, ведь практически 40 лет занимался этим», – сказал Маркевич.

По информации украинских СМИ, именно Маркевич является фаворитом УАФ на должность наставника сборной Украины.

Сообщалось, что специалист может получить контракт на три года.

Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
