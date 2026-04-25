ЮКСА обыграла Прикарпатье и обошла его в турнирной таблице

В субботу, 25 апреля, в Ивано-Франковске состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» принимало ФК ЮКСА.

В турнирной таблице команды располагались рядом. «Прикарпатье» шло на шестой позиции. ЮКСА отставала на два очка и была седьмой.

Счет в матче открыли гости. На 30-й минуте капитан ФК ЮКСА Антон Евдокимов реализовал пенальти.

На 39-й минуте ЮКСА закрепила свое преимущество. Никита Сытников ворвался в штрафную и рикошетом от правой штанги отправил мяч в сетку.

«Прикарпатье» отыграло один мяч на 42-й минуте. Василий Цюцюра после подачи углового с правого фланга замкнул дальнюю штангу.

Во втором тайме изменить счет ни одной из команд не удалось. ЮКСА получила три очка и обошла «Прикарпатье» в турнирной таблице.

Первая лига. 25-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 25 апреля

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – ЮКСА (Тарасовка) – 1:2

Голы: Цюцюра, 42 – Евдокимов, 30 (пенальти), Сытников, 39

