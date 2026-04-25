Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА обыграла Прикарпатье и обошла его в турнирной таблице
Первая лига
Прикарпатье
25.04.2026 12:00 – FT 1 : 2
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 апреля 2026, 14:14 | Обновлено 25 апреля 2026, 15:26
113
0

ЮКСА обыграла Прикарпатье и обошла его в турнирной таблице

Поединок «Прикарпатье» – ЮКСА завершился со счетом 1:2

113
В субботу, 25 апреля, в Ивано-Франковске состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» принимало ФК ЮКСА.

В турнирной таблице команды располагались рядом. «Прикарпатье» шло на шестой позиции. ЮКСА отставала на два очка и была седьмой.

Счет в матче открыли гости. На 30-й минуте капитан ФК ЮКСА Антон Евдокимов реализовал пенальти.

На 39-й минуте ЮКСА закрепила свое преимущество. Никита Сытников ворвался в штрафную и рикошетом от правой штанги отправил мяч в сетку.

«Прикарпатье» отыграло один мяч на 42-й минуте. Василий Цюцюра после подачи углового с правого фланга замкнул дальнюю штангу.

Во втором тайме изменить счет ни одной из команд не удалось. ЮКСА получила три очка и обошла «Прикарпатье» в турнирной таблице.

Первая лига. 25-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 25 апреля

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – ЮКСА (Тарасовка) – 1:2

Голы: Цюцюра, 42 – Евдокимов, 30 (пенальти), Сытников, 39

Видеозапись матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Сытников (ЮКСА).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Евдокимов (ЮКСА).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Прикарпатье Ивано-Франковск Василий Цюцюра Антон Евдокимов Никита Сытников
Сергей Турчак
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем