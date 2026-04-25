Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
Сборная УКРАИНЫ
25 апреля 2026, 13:17 |
1041
2

В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва

Дарио Срна считает, что национальную команду должен возглавить 75-летний Мирон Маркевич

25 апреля 2026, 13:17 |
1041
2 Comments
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна сообщил, что считает опытного 75-летнего специалиста Мирона Маркевича идеальным тренером сборной Украины.

На вопрос о том, кто должен возглавить национальную команду после увольнения Сергея Реброва, хорват назвал имя бывшего тренера львовских «Карпат».

Маркевич с июня 2023 по июль 2024 года возглавлял «львов», с которыми провел 29 матчей – одержал 20 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Срна считает, что «сине-желтых» также мог бы возглавить бывший тренер сборной Хорватии Славен Билич, который на данный момент находится без работы.

Известный 57-летний специалист имеет опыт в чемпионате Англии, где был главным тренером «Уотфорда», «Вест Хэма» и «Вест Бромвича». С июля 2023 по август 2024 Билич работал во главе «Аль-Фатеха».

сборная Украины по футболу Мирон Маркевич Славен Билич Шахтер Донецк Дарио Срна Сергей Ребров назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: MEGOGO
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
И пошло и поехало .. Заинтересованные  спешат озвучить ОДОБРЯМ ..
Ответить
+1
Еще одно доказательство, что Мирон будет полностью слушаться ахметку. И выставлять на игры ДЛЯ КАСТИНГА С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ ПРОДАЖНОЙ СТОИМОСТИ тех игроков шахтера, которые ему укажут из Лондона. Через Платова. Как и было при  Реброве. Ничего не изменится 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем