В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна сообщил, что считает опытного 75-летнего специалиста Мирона Маркевича идеальным тренером сборной Украины.

На вопрос о том, кто должен возглавить национальную команду после увольнения Сергея Реброва, хорват назвал имя бывшего тренера львовских «Карпат».

Маркевич с июня 2023 по июль 2024 года возглавлял «львов», с которыми провел 29 матчей – одержал 20 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Срна считает, что «сине-желтых» также мог бы возглавить бывший тренер сборной Хорватии Славен Билич, который на данный момент находится без работы.

Известный 57-летний специалист имеет опыт в чемпионате Англии, где был главным тренером «Уотфорда», «Вест Хэма» и «Вест Бромвича». С июля 2023 по август 2024 Билич работал во главе «Аль-Фатеха».