  Притула прокомментировал слухи об исчезновении Руха
24 апреля 2026, 21:44 | Обновлено 24 апреля 2026, 22:32
Притула прокомментировал слухи об исчезновении Руха

Полузащитник «Руха» отреагировал на новости в СМИ

ФК Рух. Остап Притула

Полузащитник «Руха» Остап Притула назвал причины плохих результатов команды и отреагировал на слухи о том, что львовская команда может исчезнуть.

«Да мы все видели эти новости. У команды никакой информации по этому нет», – сказал Притула.

«Конечно, тяжело команде и тренерскому штабу терять большое количество футболистов перед стартом второго круга, но это футбол. Мы должны понимать это и приспосабливаться.

Конечно, если брать результаты, нам сейчас тяжело, и это влияет на всех. Если брать коллектив – у нас достаточно хорошие отношения внутри команды. По-другому не может быть, мы в этой ситуации вместе и вместе нужно искать выходы из этих неудач», – добавил игрок.

«Рух» идет в зоне стыковых матчей, Притула забил один гол в 26 матчах сезона.

По теме:
КОСТЫШИН: «Я очень хочу похвалить свою команду»
Рух – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МАТВИЙЧЕНКО после матча с Колосом: «Имеем то, что имеем»
Остап Притула Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Трибуна
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Футбол | 24 апреля 2026, 10:12 12
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину

Футболист продолжит играть в Азербайджане

Анонс 34-го тура итальянской Серии А: стабильность, которая напрягает
Футбол | 24 апреля 2026, 19:21 0
Анонс 34-го тура итальянской Серии А: стабильность, которая напрягает
Анонс 34-го тура итальянской Серии А: стабильность, которая напрягает

Матчи 34-го тура чемпионата Италии пройдут 24-27 апреля

БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Бокс | 23.04.2026, 23:27
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 03:05
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
Футбол | 24.04.2026, 16:32
Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
Мичел сообщил Ванату, что у него появится конкурент с украинским паспортом
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
23.04.2026, 12:17 9
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
23.04.2026, 05:02 1
Бокс
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 54
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
