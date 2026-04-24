Притула прокомментировал слухи об исчезновении Руха

Полузащитник «Руха» Остап Притула назвал причины плохих результатов команды и отреагировал на слухи о том, что львовская команда может исчезнуть.

«Да мы все видели эти новости. У команды никакой информации по этому нет», – сказал Притула.

«Конечно, тяжело команде и тренерскому штабу терять большое количество футболистов перед стартом второго круга, но это футбол. Мы должны понимать это и приспосабливаться.

Конечно, если брать результаты, нам сейчас тяжело, и это влияет на всех. Если брать коллектив – у нас достаточно хорошие отношения внутри команды. По-другому не может быть, мы в этой ситуации вместе и вместе нужно искать выходы из этих неудач», – добавил игрок.

«Рух» идет в зоне стыковых матчей, Притула забил один гол в 26 матчах сезона.