Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. WhiteBIT и ФК Барселона объявили о пятилетнем соглашении
Другие новости
24 апреля 2026, 15:46 | Обновлено 24 апреля 2026, 15:55
641
0

WhiteBIT и ФК Барселона объявили о пятилетнем соглашении

Для развития глобальных инноваций в спорте

Партнерство между лидерами, которое должно переосмыслить взаимодействие криптоиндустрии и спорта в мировом масштабе.

24 апреля 2026 года – Барселона, Испания. WhiteBIT, крупнейшая европейская криптовалютная биржа по трафику, и ФК «Барселона» заключили знаковое пятилетнее соглашение к 2030 году. Это партнерство объединило двух глобальных лидеров, которые будут совместно определять вектор развития опыта болельщиков, цифровых финансов и современной спортивной индустрии. Данный альянс свидетельствует о глобальном потенциале инноваций с украинскими корнями, которые сегодня способны устанавливать новые стандарты интеграции технологий в мировую спортивную экосистему.

Совместная работа брендов станет стратегическим альянсом на грани криптоиндустрии и спорта. Его цель – совместить экспертизу WhiteBIT с опытом одного из самых влиятельных футбольных институтов мира для установления новых стандартов интеграции технологий в глобальные фан-экосистемы.

Как официальный криптовалютный партнер клуба WhiteBIT, расширит свою роль во взаимодействии с мужской и женской командами ФК «Барселона», а также баскетбольной командой, и будет сотрудничать с Barça Innovation Hub. Вместе партнеры переходят от простого присутствия к практической реализации – будут разрабатывать прикладные крипторишения, способные масштабироваться на всю спортивную индустрию.

В основе сотрудничества — общая амбиция: сделать криптовалюты удобным и повседневным инструментом для миллионов болельщиков по всему миру. Партнерство предполагает запуск новых инициатив в сфере взаимодействия с фанами, цифрового образования и интерактивного опыта, чтобы сократить дистанцию ​​между технологиями и глобальной аудиторией.

Комментируя соглашение, CEO ФК "Барселона" Манель дель Рио отметил:

«Продолжение сотрудничества с WhiteBIT еще на пять лет подтверждает стремление ФК Барселона развивать стратегические альянсы с мировыми лидерами рынка. Это обновление партнерства подчеркивает силу и привлекательность нашего бренда, а также способность клуба взаимодействовать с инновационными секторами. В данном случае — с динамично развивающейся криптовалютной индустрией, имеющей значительный стратегический потенциал на ближайшие годы».

Владимир Носов, президент и основатель W Group, в состав которой входит WhiteBIT, добавил:


«Наша миссия – способствовать массовому внедрению криптовалют, делая технологии доступными для каждого. Я горжусь тем, что видение, которое родилось в Украине, сегодня масштабируется до уровня стратегического партнерства с ФК "Барселона". Вместе с клубом мы выводим криптоиндустрию за пределы ее привычной среды в повседневную жизнь, создавая опыт, которым могут реально пользоваться миллионы людей. Именно так технологии становятся по-настоящему массовыми».

Новая идентичность для ежедневных криптоплатежей

WhiteBIT и ФК «Барселона» представляют эксклюзивный дизайн в стиле клуба для криптокартки WhiteBIT Nova (доступна для резидентов ЕС). Это позволит болельщикам персонализировать свою карточку с помощью фирменной айдентики «Барсы» и использовать ее для ежедневных расчетов криптовалютой.

Новый дизайн сочетает функциональность карты WhiteBIT Nova с эксклюзивным стилем ФК «Барселона». Кроме обновленного вида, карта также будет предоставлять дополнительные преимущества для фанатов, в частности специальные функции и будущие бонусы в рамках партнерства.

За последние три года сотрудничество WhiteBIT и ФК "Барселона" стало одним из показательных примеров интеграции Web3 в реальную жизнь. Новое соглашение базируется на этом фундаменте, масштабируя совместные инициативы – от образовательных проектов до цифровых активаций – в долгосрочные интегрированные решения в рамках экосистемы клуба

По теме:
Форвард Манчестер Сити назвал свои любимые видеоигры
«Ничего не понятно, но интересно». Аналитик CS сравнил NAVI и сборную
Киберспортивный аналитик раскритиковал Роналду и s1mple за зарплаты
футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24 апреля 2026, 06:57 8
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026

Организация отклонила предложение команды Трампа

Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Бокс | 24 апреля 2026, 12:51 5
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена

Медиасервис MEGOGO получил права на показ в Украине вечера бокса в египетской Гизе

Колос – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.04.2026, 12:51
Колос – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Футбол | 24.04.2026, 10:12
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Шевченко нашел тренера для сборной Украины В УАФ не согласны
Футбол | 24.04.2026, 12:45
Шевченко нашел тренера для сборной Украины В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины В УАФ не согласны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
22.04.2026, 18:11 9
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем