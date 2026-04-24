Нойер выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Немец продлит контракт с «Баварией»
Немецкий голкипер Мануэль Нойер намерен продлить контракт с «Баварией». Об этом сообщает Abendzeitung Munchen.
По информации источника, 40-летний футболист, соглашение которого с мюнхенским грандом истекает ближайшим летом, намерен подписать контракт с «Баварией» до лета 2027 года.
Стороны провели переговоры и достигли соглашения по основным пунктам: зарплата и игровое время для Йонаса Урбига.
В текущем сезоне на счету Мануэля Нойера 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими.
Ранее сообщалось о том, что ключевой вингер сборной Германии не сыграет на чемпионате мира 2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
