  4. Нойер выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Германия
24 апреля 2026, 14:38
Нойер выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Немец продлит контракт с «Баварией»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкий голкипер Мануэль Нойер намерен продлить контракт с «Баварией». Об этом сообщает Abendzeitung Munchen.

По информации источника, 40-летний футболист, соглашение которого с мюнхенским грандом истекает ближайшим летом, намерен подписать контракт с «Баварией» до лета 2027 года.

Стороны провели переговоры и достигли соглашения по основным пунктам: зарплата и игровое время для Йонаса Урбига.

В текущем сезоне на счету Мануэля Нойера 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими.

Ранее сообщалось о том, что ключевой вингер сборной Германии не сыграет на чемпионате мира 2026.

УЕФА наказал Баварию после матча с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов
Игрок Баварии стал главным фаворитом Золотого мяча. Это не Гарри Кейн
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продлил контракт с ключевым защитником
Бавария Мануэль Нойер чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта Йонас Урбиг
Даниил Кирияка Источник
Экс-игрок Динамо: «Не будем сейчас говорить, какой они национальности»
Футбол | 24 апреля 2026, 13:41
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 07:31
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 03:05
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Бокс | 23.04.2026, 22:07
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Футбол | 24.04.2026, 11:18
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 16
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 223
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 127
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 15
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
