Нойер выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Немецкий голкипер Мануэль Нойер намерен продлить контракт с «Баварией». Об этом сообщает Abendzeitung Munchen.

По информации источника, 40-летний футболист, соглашение которого с мюнхенским грандом истекает ближайшим летом, намерен подписать контракт с «Баварией» до лета 2027 года.

Стороны провели переговоры и достигли соглашения по основным пунктам: зарплата и игровое время для Йонаса Урбига.

В текущем сезоне на счету Мануэля Нойера 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими.

Ранее сообщалось о том, что ключевой вингер сборной Германии не сыграет на чемпионате мира 2026.