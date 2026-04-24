ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Саудовской Аравии нашла нового тренера перед ЧМ

Федерация футбола Саудовской Аравии официально объявила о назначении греческого специалиста Георгиоса Дониса на должность главного тренера национальной сборной страны.

Отмечается, что контракт с тренером рассчитан до июля 2027 года.

Именно Донис возглавит команду на чемпионате мира 2026 года после увольнения Эрве Ренара, который и вывел саудовцев на мундиаль.

Ранее Донис работал в АЕК, «Панатинаикосе», ПАОК, «Аль-Фатехе» и «Аль-Халидже».

На ЧМ-2026 Саудовская Аравия сыграет в одной группе с Испанией, Кабо-Верде и Уругваем.