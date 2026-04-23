Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Надаль, Синнер, Беллингем и Куртуа сыграли в теннис на Бернабеу
Другие новости
23 апреля 2026, 19:57 |
ВИДЕО. Надаль, Синнер, Беллингем и Куртуа сыграли в теннис на Бернабеу

Рафа играл в паре с Куртуа, а Янник с Беллингемом

Instagram

Известный испанский экс-теннисист Рафаэль Надаль и вратарь футбольного клуба реал Мадрид Тибо Куртуа сыграли теннисный матч против первой ракетки мира Янника Синнера и полузащитника испанского футбольного клуба Реал Мадрид Джуда Беллингема.

Матч прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу, который стал тренировочной базой для теннисистов на время проведения турнира ATP 1000 в Мадриде.

Судьей поединка выступил президент Реала Флорентино Перес.

Надаль также поделился фото в социальных сетях и подписал:

«Спасибо Реал Мадрид и Mutua Madrid Open. Было очень особенно насладиться этим кортом на Бернабеу».

Тибо Куртуа Джуд Беллингем Рафаэль Надаль Янник Синнер Флорентино Перес видео ATP Мадрид тренировка
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем