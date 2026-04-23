ВИДЕО. Надаль, Синнер, Беллингем и Куртуа сыграли в теннис на Бернабеу

Известный испанский экс-теннисист Рафаэль Надаль и вратарь футбольного клуба реал Мадрид Тибо Куртуа сыграли теннисный матч против первой ракетки мира Янника Синнера и полузащитника испанского футбольного клуба Реал Мадрид Джуда Беллингема.

Матч прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу, который стал тренировочной базой для теннисистов на время проведения турнира ATP 1000 в Мадриде.

Судьей поединка выступил президент Реала Флорентино Перес.

Надаль также поделился фото в социальных сетях и подписал:

«Спасибо Реал Мадрид и Mutua Madrid Open. Было очень особенно насладиться этим кортом на Бернабеу».