  4. Игрок Шахтера и сборной Украины впервые стал отцом
23 апреля 2026, 17:18 | Обновлено 23 апреля 2026, 17:21
Игрок Шахтера и сборной Украины впервые стал отцом

Новый период жизни Валерия Бондаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

27-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь начал новый этап в жизни: футболист и его жена Дарина впервые стали родителями.

У пары родилась дочь, о появлении которой они не сообщали публично.

Влюбленные стали супругами в 2021 году. Сейчас муж и жена работают вместе в «Шахтере»: Валерий – футболист, а Дарина – журналистка.

Валерий является воспитанником донецкого клуба, прошедшим путь от академии до капитана основной команды. На счету защитника 181 матч в составе «горняков», шесть голов и две результативные передачи.

Вместе с «Шахтером» Бондарь трижды выигрывал Украинскую Премьер-лигу и трижды завоёвывал Кубок Украины.

Валерий Бондарь Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига рождение ребенка
Андрей Витренко Источник: Трибуна
