Игрок Шахтера и сборной Украины впервые стал отцом
Новый период жизни Валерия Бондаря
27-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь начал новый этап в жизни: футболист и его жена Дарина впервые стали родителями.
У пары родилась дочь, о появлении которой они не сообщали публично.
Влюбленные стали супругами в 2021 году. Сейчас муж и жена работают вместе в «Шахтере»: Валерий – футболист, а Дарина – журналистка.
Валерий является воспитанником донецкого клуба, прошедшим путь от академии до капитана основной команды. На счету защитника 181 матч в составе «горняков», шесть голов и две результативные передачи.
Вместе с «Шахтером» Бондарь трижды выигрывал Украинскую Премьер-лигу и трижды завоёвывал Кубок Украины.
