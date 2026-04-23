Игорь МЕДИНСКИЙ: «Больше негативных эмоций»

Полузащитник «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал ничью с «Полтавой» (1:1) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги:

– Какие впечатления у команды после матча, учитывая, что вас считали фаворитами?

– Матч был непростым. Мы пропустили первый – такой неожиданный и немного курьезный гол. Но команда не остановилась, создала много моментов и очень хотела отыграться. В итоге один мяч отыграли, но, если честно, это была игра, которую мы должны были выиграть. После финального свистка – больше негативных эмоций, ведь из 30 ударов реализовали лишь один. Хочется большего, но смотрим вперед с позитивом.

– Команда создала много моментов, особенно в большинстве, но не смогла забить с игры. В чем главная проблема реализации?

– Здесь все очевидно – нужно больше работать над реализацией. Мы действительно создали достаточно хороших моментов, но подвела именно завершающая стадия. Будем улучшать это на каждой тренировке. В то же время стоит отдать должное сопернику – у них хорошо сыграл вратарь и организованно действовала оборона. Но это не оправдание для нас – при таком количестве моментов мы должны забивать больше.

– Впереди 6 туров – фактически 6 финалов. Как команда подходит к этому отрезку?

– Готовимся в привычном режиме. Я бы не сказал, что есть какое-то чрезмерное давление. Мы все понимаем турнирную ситуацию, знаем, что нужно набирать очки. Но важно оставаться спокойными и стойкими. Футбол – непредсказуем, поэтому нужно быть максимально собранными. Если будем работать, добавим в реализации и надежности в обороне – уверен, что достойно пройдем этот отрезок, выполним задачу и без лишних нервов останемся в высшей лиге.