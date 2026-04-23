  Эксперт: «На месте Монзуль я бы сразу подал в отставку»
23 апреля 2026, 15:15 | Обновлено 23 апреля 2026, 15:57
Эксперт: «На месте Монзуль я бы сразу подал в отставку»

Руководительницу не пригласили на важную встречу

Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Монзуль

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что руководительнице комитета арбитров УАФ нужно было подать в отставку после того, как ее не пригласили на встречу с клубами УПЛ и УАФ, где обсуждали вопрос реформирования судейского корпуса.

«Как можно что-то обсуждать про арбитров, про комитет, и не позвать на встречу главу комитета Екатерину Монзуль? Я б на ее месте, не получив приглашение, написал заявление про отставку. УПЛ и УАФ показали все значение Монзуль».

«Они просто не уважают руководительницу комитета. Не пригласили ее к обсуждению профильной темы. Зачем тогда нужен комитет арбитров», – сказал Вацко.

По итогам встречи было решено создать рабочую группу.

можно подумать кто то не понимает ее роль куклы, чтобы УАФ отчитывалась перед евросоросятами о гендерном равенстве.
нах ця посада взагалі потрібна
потому что все знают что она ничего не решает
Что они там могут решить  между собой?
Так просто, плакаться друг другу.
