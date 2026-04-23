Эксперт: «На месте Монзуль я бы сразу подал в отставку»
Руководительницу не пригласили на важную встречу
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что руководительнице комитета арбитров УАФ нужно было подать в отставку после того, как ее не пригласили на встречу с клубами УПЛ и УАФ, где обсуждали вопрос реформирования судейского корпуса.
«Как можно что-то обсуждать про арбитров, про комитет, и не позвать на встречу главу комитета Екатерину Монзуль? Я б на ее месте, не получив приглашение, написал заявление про отставку. УПЛ и УАФ показали все значение Монзуль».
«Они просто не уважают руководительницу комитета. Не пригласили ее к обсуждению профильной темы. Зачем тогда нужен комитет арбитров», – сказал Вацко.
По итогам встречи было решено создать рабочую группу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
