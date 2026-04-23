Лидеры последних 10 сезонов АПЛ за 5 туров до завершения чемпионата

В АПЛ в сезоне 2025/26 за 5 туров до завершения чемпионата две команды набрали одинаковое количество очков. В активе Манчестер Сити и Арсенала по 70 баллов.

Более того, разница между забитыми и пропущенными мячами также у этих клубов одинакова (+37).

«Горожане« опережают «канониров» только по количеству забитых мячей: 66 против 63.

Таким образом, впервые за последние 10 сезонов первую и вторую команду Премьер-лиги не разделяет ни одно очко за 5 туров до конца.

Вспомним, каковы были разрывы между лидерами в прошлых кампаниях.

Разрыв в очках между первой и второй командами АПЛ за 5 туров до окончания чемпионата за последние 10 сезонов

2025/26 – 0 – Манчестер Сити (70), Арсенал (70)

2024/25 – 13 – Ливерпуль (79), Арсенал (66)

2023/24 – 2 – Манчестер Сити (76), Арсенал (74)

2022/23 – 2 – Манчестер Сити (77), Арсенал (75)

2021/22 – 1 – Манчестер Сити (80), Ливерпуль (79)

2020/21 – 10 – Манчестер Сити (77), Манчестер Юнайтед (67)

2019/20 – 23 – Ливерпуль (89), Манчестер Сити (66)

2018/19 – 1 – Манчестер Сити (83), Ливерпуль (82)

2017/18 – 15 – Манчестер Сити (87), Манчестер Юнайтед (72)

2016/17 – 4 – Челси (78), Тоттенхэм Хотспур (74)

В скобках – набранные очки