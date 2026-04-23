Шовковский сделал заявление после ухода Реброва из сборной Украины

Легенда киевского Динамо Александр Шовковский отреагировал на уход Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной Украины.

«Иногда в жизни не все складывается так, как хочется. Но это не повод для неизменного негатива. Сильная нация – это умеющая поддерживать, а не разрушать.

Мы должны быть вместе – и в победах и в сложные моменты. Сергей, спасибо за работу и преданность. Поддерживаю», – написал Шовковский.

Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета. Главным претендентом на должность главного тренера «сине-желтых» называют Мирона Маркевича.