Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шовковский сделал заявление после ухода Реброва из сборной Украины
23 апреля 2026, 10:59 | Обновлено 23 апреля 2026, 11:05
Шовковский сделал заявление после ухода Реброва из сборной Украины

Александр поддержал украинского тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Легенда киевского Динамо Александр Шовковский отреагировал на уход Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной Украины.

«Иногда в жизни не все складывается так, как хочется. Но это не повод для неизменного негатива. Сильная нация – это умеющая поддерживать, а не разрушать.

Мы должны быть вместе – и в победах и в сложные моменты. Сергей, спасибо за работу и преданность. Поддерживаю», – написал Шовковский.

Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета. Главным претендентом на должность главного тренера «сине-желтых» называют Мирона Маркевича.

По теме:
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Народный депутат удивил заявлением после ухода Реброва из сборной Украины
Сборная Украины до осени проведет один матч, известен соперник
Олег Вахоцкий
Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Стало известно, где продолжит карьеру Роман Яремчук
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
