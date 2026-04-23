Народный депутат удивил заявлением после ухода Реброва из сборной Украины

Народный депутат Николай Тищенко отреагировал на уход Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной Украины по футболу.

«С большим сожалением узнал новость о том, что Сергей Ребров покидает пост главного тренера сборной Украины.

Я счастлив и горжусь, что у меня есть такой друг. Сергей, безусловно, один из лучших профессионалов в украинском футболе. Он возглавил сборную нашей страны в самый сложный период.

И немногие об этом знают, но Сергей отказался от значительно большего контракта за границей — ради нашей сборной. С честью нес эту ношу из-за побед и поражений, из-за сложной логистики и из-за войны.

Я даже не знаю, кто мог бы сделать это лучше его в таких условиях. Спасибо тебе, друг, за твой труд, за выдержку и за то, что ты делаешь для Украины в это непростое время. Твой вклад в наш футбол трудно переоценить. Желаю новых побед на будущих этапах. Мы все с тобой», – написал Тищенко.

Среди кандидатов на должность главного тренера сборной Украины активно называют Мирона Маркевича. Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета.