Матч Кубка Украины начнется на два часа позже, чем планировали изначально
«Чернигов» и харьковский «Металлист 1925» выйдут на поле в 20:10 из-за воздушной тревоги
Представитель Первой лиги – «Чернигов» и харьковский «Металлист 1925» встретятся в среду, 22 апреля, в полуфинальном матче Кубка Украины.
Местом проведения поединка станет Центральный городской стадион в Житомире. Старт игры, который планировался на 18:00, пришлось отложить из-за воздушной тревоги.
Команды выйдут на поле в 20:10 – из-за угрозы ударов российской армии командам пришлось ждать более двух часов, чтобы начать важный поединок Кубка Украины.
На пути в полуфинал подопечные Младена Бартуловича одолели киевскую «Оболонь» (3:2), аматорский «Колос» Полонное (4:1), «Агробизнес» из Волочиска (4:3) и киевский «Локомотив» (3:0).
«Чернигов» также начинал свой путь с 1/32 финала – клуб Первой лиги выбил из турнира аматорский «Атлет» (1:0), криворожский «Кривбасс» (3:0, техническая победа), «Лесное» (1:1, 4:3 в серии пенальти) и «Феникс-Маруиполь» (0:0, 5:4 по пенальти).
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин не сумел полностью заменить Куртуа
Тренер покинет команду