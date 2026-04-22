Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Кубка Украины начнется на два часа позже, чем планировали изначально
Кубок Украины
22 апреля 2026, 19:51
Матч Кубка Украины начнется на два часа позже, чем планировали изначально

«Чернигов» и харьковский «Металлист 1925» выйдут на поле в 20:10 из-за воздушной тревоги

ФК Чернигов

Представитель Первой лиги – «Чернигов» и харьковский «Металлист 1925» встретятся в среду, 22 апреля, в полуфинальном матче Кубка Украины.

Местом проведения поединка станет Центральный городской стадион в Житомире. Старт игры, который планировался на 18:00, пришлось отложить из-за воздушной тревоги.

Команды выйдут на поле в 20:10 – из-за угрозы ударов российской армии командам пришлось ждать более двух часов, чтобы начать важный поединок Кубка Украины.

На пути в полуфинал подопечные Младена Бартуловича одолели киевскую «Оболонь» (3:2), аматорский «Колос» Полонное (4:1), «Агробизнес» из Волочиска (4:3) и киевский «Локомотив» (3:0).

«Чернигов» также начинал свой путь с 1/32 финала – клуб Первой лиги выбил из турнира аматорский «Атлет» (1:0), криворожский «Кривбасс» (3:0, техническая победа), «Лесное» (1:1, 4:3 в серии пенальти) и «Феникс-Маруиполь» (0:0, 5:4 по пенальти).

По теме:
Металлист 1925 – Чернигов. Текстовая трансляция. LIVE
Чернигов – Металлист 1925. Кубок Украины. Видео голов и обзор (обновляется)
Старт полуфинала КУ между Металлистом 1925 и Черниговом отложен
Кубок Украины по футболу Чернигов Металлист 1925 воздушная тревога
Николай Тытюк
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Футбол | 22 апреля 2026, 17:25 3
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей

Лунин не сумел полностью заменить Куртуа

ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Футбол | 22 апреля 2026, 11:06 104
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва

Тренер покинет команду

В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 09:12
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Футбол | 22.04.2026, 06:58
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Теннис | 22.04.2026, 16:19
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
21.04.2026, 09:28
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 6
Бокс
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 10
Футбол
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 32
Футбол
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
22.04.2026, 07:52 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем