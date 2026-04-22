Ювентус готовит топовый трансфер на летнее трансферное окно
В Турин может перебраться Алиссон
Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 33-летний футболист является приоритетной целью итальянского гранда на позицию вратаря. Его соглашение с «красными» истекает летом 2027 года, но клуб проведет переговоры с ним и с Мамардашвили.
Алиссон хочет вернуться в Италию, но он уважает «Ливерпуль» и хочет обдумать свое будущее в английском клубе. В текущем сезоне на его счету 34 матча, 13 из которых стали сухими.
🚨⚪️⚫️ Juventus want to sign a top GK this summer and Alisson is seen as dream target.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026
Liverpool extended his contract until 2027 but talks with Alisson and Mamardasvhili’s camp will take place in the next weeks.
Alisson likes the idea of returning to Italy but respects #LFC…
