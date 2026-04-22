Ювентус готовит топовый трансфер на летнее трансферное окно

В Турин может перебраться Алиссон

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний футболист является приоритетной целью итальянского гранда на позицию вратаря. Его соглашение с «красными» истекает летом 2027 года, но клуб проведет переговоры с ним и с Мамардашвили.

Алиссон хочет вернуться в Италию, но он уважает «Ливерпуль» и хочет обдумать свое будущее в английском клубе. В текущем сезоне на его счету 34 матча, 13 из которых стали сухими.

Ранее сообщалось о том, что Экитике может вернуться в состав «Ливерпуля» через 2 года.

По теме:
Челси стал первым из «Большой шестерки» из 5 подряд «сухими» поражениями
Реал может попрощаться с Луниным
Двукратный чемпион ОИ проведет боксерский бой против экс-игрока Ливерпуля
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Футбол | 22 апреля 2026, 10:09 13
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»

Улисс Ламас жестко раскритиковал украинского защитника

ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
Бокс | 22 апреля 2026, 07:22 0
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»

Нидерландец – о габаритах

Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Футбол | 22.04.2026, 17:25
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
Бокс | 22.04.2026, 09:41
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Популярные новости
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
21.04.2026, 08:39 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 118
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 3
Бокс
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
20.04.2026, 22:59 1
Снукер
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
22.04.2026, 07:52 17
Футбол
