Даяна Ястремская – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде украинка сыграет против Соланы Сиерры (Аргентина, WTA 88). Поединок начнется ориентировочно в 16:55 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится с Магдаленой Френх (Польша, WTA 38), которая заменила Аманду Анисимову.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА